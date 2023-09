WRC | Rally Acropoli, PS13: Evans supera Sordo ed è secondo

Andata ormai in archivio la lotta per la vittoria al Rally dell'Acropoli 2023, con Kalle Rovanpera già lanciato verso il successo, le attenzioni odierne sono riposte sulla lotta per il secondo posto che coinvolge Dani Sordo ed Elfyn Evans.

Nella PS13 Tarzan di 23,37 chilometri, prima prova domenicale, Elfyn Evans ha fatto la differenza, firmando lo scratch in 16'40"2, ma soprattutto superando il rivale di Hyundai Motorsport e issandosi alle spalle del campione del mondo in carica.

Una prova maiuscola, quella di Evans. Il gallese ha letteralmente cambiato marcia rispetto a ieri, conscio di dover dare tutto per cercare di regalare a Toyota Racing una bella doppietta in seguito al ritiro di Sébastien Ogier causato dal collasso della sospensione posteriore sinistra nella PS12 di ieri.

Evans ha staccato Sordo di 9 secondi nella speciale e ora il suo margine nella classifica generale è di 4 secondi. Sordo non ha molto da rimproverarsi, considerando che il suo è stato il secondo miglior tempo della speciale, ma il gap dal rivale è troppo ampio.

Difficile quindi pensare a una rimonta da parte del pilota nativo di Torrelavega nel corso delle ultime due prove speciali dell'evento. Dietro i duellanti per la piazza d'onore, tutte le posizioni sono congelate.

Da segnalare il rientro in gara dei due piloti che hanno incendiato la lotta per il successo - Thierry Neuville e Sébastien Ogier - che però ieri sono stati costretti al ritiro per il cedimento di una sospensione sulle rispettive vetture. Entrambi andranno a caccia di punti nella Power Stage.

Kalle Rovanpera, invece, ha gestito il suo enorme margine sui rivali, perdendo mezzo minuto da Evans. Nonostante una prova molto lenta, il campione del mondo in carica potrà gestire ancora oltre un minuto e mezzo nelle ultime due speciali di oggi.

Per quanto riguarda il WRC2, Andreas Mikkelsen è ripartito fortissimo con il chiaro intento di mettere al sicuro una vittoria che avrebbe del clamoroso. Dopo essere tornato in testa alla classifica di categoria ieri sera per appena 4 decimi, oggi il norvegese del team Tok Sport ha firmato il miglior tempo tra le Rally2 e ha portato a 11" il margine sul primo dei rivali, il compagno di squadra Gus Greensmith.

Qualora Mikkelsen dovesse riuscire a portare a casa il successo sarebbe una vera impresa, perché nel corso della prima giornata di gara era stato costretto a perdere diversi minuti dai primi - poi a loro volta frenati da diversi inconvenienti - a causa di tre gomme fuori dal cerchio.