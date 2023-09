WRC | Rally Acropoli, PS14: Sordo non molla e risponde a Evans

Per quasi tutti i piloti del WRC la Prova Speciale 14 del Rally dell'Acropoli è stata una ricognizione ad alta velocità in vista della Power Stage che scatterà poco dopo mezzogiorno - ora italiana - e che concluderà l'evento greco, ma non per Dani Sordo ed Elfyn Evans.

I due piloti continuano a duellare per la seconda posizione, alle spalle dell'imprendibile Kalle Rovanpera. Nella PS13 Evans è riuscito a superare Sordo con una prestazione eccellente, ma nella penultima stage in programma il pilota di Hyundai Motorsport ha replicato, facendo capire di non voler cedere così facilmente.

Sordo ha vinto la PS14 Grammeni 1 di 9 chilometri, precedendo il rivale di 1"3. Ciò significa che i due, nella classifica generale, sono separati da appena 2"7 quando manca una sola prova alla fine.

Nel WRC2 Andreas Mikkelsen ha dovuto ricostruire il vantaggio nei confronti di Gus Greensmith per il tempo imposto datogli nella PS10, in modo retroattivo. Questo aveva riportato i due compagni di squadra a stretto contatto, bruciando tutto il lavoro fatto dal norvegese nelle ultime prove di ieri e la prima di questa mattina.

Andreas è riuscito nel suo intento, aprendo ancora un margine pari a 7"7 su Greensmith, ma nell'ultima prova speciale dovrà fare a meno dell'ausilio del freno a mano, che ha ceduto di schianto proprio nella PS14.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS14

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2h53'48”6 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'29"2 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'31"9 4 Tanak/Jarveoja Ford Fiesta Rally2 +4'25"8 +3'40" 5 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +6'18"0 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +7'09"5 7 Mikkelsen(Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +9'16"9 8 Greensmith/Johnston Skoda Fabia RS Rally2 +9'24"6 9 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +10'38"3 10 Fourmaux/Coria Ford Fiesta Rally2 +11'33"6