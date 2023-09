WRC | Rally Acropoli: Ogier è costretto al ritiro

Sébastien Ogier, oltre al danno (enorme), ecco la beffa. Il campione di Gap, pilota di Toyota Racing, è stato costretto al ritiro nella serata di oggi per non aver raggiunto in tempo il Service serale del Rally dell'Acropoli.

L'8 volte iridato è stato sfortunato protagonista nella PS12, l'ultima della seconda tappa dell'evento greco, per via del cedimento della sospensione posteriore sinistra della sua Toyota GR Yaris Rally1 mentre era in testa all'evento, con la prima posizione ereditata dal ritiro di Thierry Neuville consumatosi durante la PS10.

Ogier, assieme al navigatore Vincent Landais, si era fermato lungo la prova pensando di aver danneggiato una gomma, invece si è accorto del collasso della sospensione solo dopo che entrambi erano usciti dalla macchina.

A quel punto i due hanno deciso di proseguire, provando a raggiungere la fine della stage e poi il Parco Assistenza, per permettere ai meccanici di riparare il danno per mezzo dei Service di fine giornata.

La missione è stata compiuta parzialmente, con la GR Yaris Rally1 numero 17 che ha regolarmente raggiunto il traguardo della prova su tre ruote (e due gomme danneggiate), ma non è riuscita ad arrivare al Service nel tempo massimo stabilito.

Il regolamento prevede che chi non riesce a raggiungere il Service nel tempo limite, debba essere costretto al ritiro. Infatti Ogier e Landais hanno dovuto ritirarsi, abbandonando la quarta posizione nella classifica generale che occupavano dopo aver chiuso la PS12 di questo pomeriggio.

Con il ritiro di Ogier, la classifica generale cambia in maniera sensibile. Ott Tanak sale al quarto posto, mentre la Top 5 viene completata da Esapekka Lappi con la seconda Hyundai i20 N Rally1 ancora in gara. L'8 volte campione del mondo, invece, è ora classificato al nono posto nella classifica generale davanti alla Citroen C3 Rally2 di Yohan Rossel.

Non cambia nulla, invece, nelle prime posizioni. Kalle Rovanpera è andato in testa al rally con oltre 2 minuti di vantaggio su Dani Sordo. Lo spagnolo di Hyundai Motorsport è secondo dopo aver superato Elfyn Evans proprio nella stage finale della giornata, ma domani i due torneranno a duellare per la piazza d'onore.