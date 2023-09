WRC | Rally Acropoli, PS6: guai per Neuville, ma chiude primo

Il venerdì di gara al Rally dell'Acropoli ha dato i primi verdetti del quartultimo evento del WRC 2023. Thierry Neuville e Sébastien Ogier sono tornati a lottare tra loro in maniera ravvicinata così come accaduto tra il 2017 e il 2019 per portare a casa il rally greco.

Neuville ha chiuso il testa la tappa con 2"8 di vantaggio sul rivale di Toyota Racing, pur denotando un problema al retrotreno della sua Hyundai i20 N Rally1 avvertito sin dalla partenza della Prova Speciale 6, l'ultima di oggi, la Elatia di 28,32 chilometri.

Dopo la scommessa sulla scelta gomme fatta per il pomeriggio, tutto sembrava volgere a favore di Neuville, ma il problema - non è stato ancora definito né dall'equipaggio, né dal team - lo ha rallentato da metà gara in poi.

Inizialmente sembrava lecito pensare a un decadimento delle gomme Soft, stressate non poco nella PS5. Invece al traguardo Neuville ha affermato di avere un guasto alla trasmissione. Ne ha approfittato in modo parziale Sébastien Ogier, firmando il secondo tempo di speciale e rosicchiando 4"6 al rivale. Non solo, perché il pilota di Gap ha perso il profilo principale dell'ala anteriore a metà prova, perdendo così l'opportunità di rubare altri secondi al leader della classifica.

Domani Ogier e Neuville avranno l'opportunità di tornare a lottare per la vittoria, e probabilmente saranno soli, perché Kalle Rovanpera è staccato di 25"5 dal leader dell'Acropoli 2023. Il campione del mondo in carica non ha fatto meglio del sesto tempo, preceduto anche da Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans.

Proprio il gallese, grazie al terzo posto di speciale, è riuscito a superare Esapekka Lappi nella classifica generale e a issarsi al quarto posto. Il suo vantaggio sul finlandese di Hyundai Motorsport è però di appena 1"1. Il gradino più basso del podio, invece, dista 5"5.

Chi è crollato in questa speciale è Dani Sordo, passato dal quinto al settimo tempo. Lo spagnolo ha perso diversi secondi per aver approcciato male una curva destrorsa. La sua Hyundai i20 è finita larga in uscita di curva, ha colpito delicatamente un terrapieno e si è spenta. Sordo ha impiegato diversi secondi ad accenderla, e questo gli è costato caro in termini di tempo.

Ott Tanak si è tolto la soddisfazione di vincere la seconda speciale consecutiva partendo tra le Rally2, dunque con una posizione di partenza decisamente migliore rispetto ai rivali. Ma i 3'40" di penalità lo tengono fuori dalla lotta per la Top 5. per il podio e, naturalmente, anche per la vittoria.

La buona notizia per Tanak è essere riuscito a tornare in Top 10. Ora è nono alle spalle del leader della classifica dedicata alle vetture Rally2. Nikolay Gryazin al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2. Il russo ha la strada spianata verso la vittoria, perché Adrian Fourmaux ha forato un'altra gomma.

Questo inconveniente ha regalato a Yohan Rossel la prima posizione nel WRC2 davanti a Gus Greensmth e Marco Bulacia. Il britannico del team TokSport è così distante 6"8 dalla vetta della graduatoria di classe.

La prima tappa del Rally dell'Acropoli termina qui. La seconda tappa scatterà domattina con la Prova Speciale 7, la Pavliani 1 di 24,25 chilometri. La prima vettura scatterà alle ore 06:08 italiane.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS6

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 55'1024 2 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +2"8 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +25"5 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +31"0 5 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +32"1 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +41"7 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +48"6 8 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +3'16"7 9 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +3'34"5 +3'40" 10 Rossel/Dunand Skoda Fabia RS Rally2 +3'46"3