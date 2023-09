WRC | Rally Acropoli, PS4: Ogier svetta e sale secondo

Alla vigilia del Rally dell'Acropoli, Sébastien Ogier era visto come uno dei naturali favoriti per la vittoria dell'evento per talento e posizione di partenza favorevole. Nella PS4 del rally greco l'8 volte campione del mondo ha iniziato a cambiare marcia.

Ogier ha vinto la PS4, il secondo passaggio sulla Loutraki di 10,37 chilometri, con un fondo molto diverso da quello visto in mattinata. Lo sterrato s'è asciugato per via del meteo clemente e i valori in campo sono leggermente mutati.

Il campione di Gap è stato il più rapido, battendo di 2"2 il leader della classifica generale dell'evento Thierry Neuville, salendo così al secondo posto. Ora tra i due rivali ci sono 2"4 in favore del pilota di Hyundai Motorsport, bravo a firmare un'altra prova di livello dopo quella con cui ha aperto la giornata.

Per Hyundai la speciale si è rivelata tutto sommato favorevole, con Esapekka Lappi terzo a 3"8 da Ogier e Dani Sordo quinto, preceduto però da Elfyn Evans e Scott Martin sulla seconda Toyota GR Yaris Rally1.

Kalle Rovanpera, il quale sta aprendo tutte le speciali, ha trovato maggiori difficoltà rispetto al mattino. Con il terreno asciutto e più compatto ha pulito le traiettorie per chi è entrato in prova dopo di lui, favorendo un grip maggiore e, di conseguenza, tempi migliori.

Il campione del mondo in carica rimane però a contatto e in piena lotta per il podio e il successo. Il suo ritardo da Neuville è aumentato a 5"8, ma è ancora risibile e recuperabile nelle ultime due prove della giornata che, almeno sulla carta, dovrebbero favorire la sua posizione di partenza perché ancora fangose.

La giornata di M-Sport è peggiorata definitivamente alla Tyre Fitting Zone, prima della PS4, con Ott Tanak che è stato costretto a rimanere più del dovuto per sistemare una perdita alla pompa dell'acqua. Le riparazioni lo hanno costretto ad arrivare al Controllo Orario con 22 minuti di ritardo rispetto al tempo previsto, così i commissari hanno dovuto infliggergli 3'40" di penalità.

La PS4 è stata cancellata dopo il passaggio delle vetture P1 per ragioni di sicurezza. Diversi spettatori si sono messi a seguire la speciale in zone vietate e molto pericolose. La Direzione Gara ha così deciso di cancellare la prova e assegnare ai piloti che non sono partiti un tempo imposto. Fra questi anche Ott Tanak, che avrebbe dovuto prendere il via della prova poco dopo Andreas Mikkelsen.