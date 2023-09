WRC | Rally Acropoli, PS7: Ogier parte forte e va in testa

La seconda tappa del Rally dell'Acropoli 2023 si è aperta con una rivoluzione importante al vertice della classifica generale dell'evento. Sébastien Ogier è il nuovo leader dopo aver fatto meglio, e non di poco, rispetto a Thierry Neuville, in crisi con il grip nelle sezioni fangose della speciale appena disputata, ma andiamo con ordine.

Kalle Rovanpera, come spesso avviene quando le condizioni del fondo sono difficili, ha dato il meglio di sé vincendo la Prova Speciale 7, la Pavliani 1 di 24,25 chilometri, infliggendo distacchi molto pesanti a tutti, meno che al compagno di squadra Sébastien Ogier.

Il campione di Gap è riuscito a contenere il divario dal finnico chiudendo la prova a 1"3 da lui. In queste condizioni - fondo molto più fangoso rispetto alle prove viste ieri - le Toyota GR Yaris Rally1 sembrano avere qualcosa in più rispetto alle Hyundai: non è un caso che nella Top 4 ci siano 3 vetture giapponesi contro la sola coreana di Thierry Neuville.

A proposito del belga, proprio nei tratti fangosi ha preso gran parte del distacco da Rovanpera (+11"9) e Ogier (+10"6). Questo lo ha portato a perdere la leadership dell'evento e a scivolare in seconda posizione. Ora il suo distacco dal nuovo leader è di 7"8. Ciò che lo preoccupa di più, però, non è il gap da Ogier, ma la mancanza di trazione in determinate situazioni.

Gli stessi problemi sono stati riscontrati Da Dani Sordo ed Esapekka Lappi, rispettivamente sesto e settimo in prova ma 'graziati' dal testacoda che ha fatto perdere oltre 30 secondi a Takamoto Katsuta. Il giapponese, fino al chilometro 18, stava facendo molto meglio di entrambi. L'errore, però, è costato caro a Katsuta, perché nella classifica generale si è trovato a perdere la sesta piazza in favore di Dani Sordo e ora tra i due ci sono 16"1.

Nikolay Gryazin ha perso la leadership tra le vetture Rally2. Il russo del team TokSport si è fermato nei primi chilometri della prova, permettendo così a Ott Tanak di salire in ottava posizione nella classifica generale.

Nel WRC2, invece, Johan Rossel continua a comandare le operazioni al volante della Citroen C3 Rally2 davanti alla Skoda Fabia RS Rally2 di Marco Bulacia. Terzo posto di categoria per Gus Greensmith, il quale si è appena visto superare dal sudamericano.