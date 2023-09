WRC | Rally Acropoli, PS8: Neuville risponde e torna primo

Tra Sébastien Ogier e Thierry Neuville è lotta aperta. Se la seconda tappa del Rally dell'Acropoli si è aperta questa mattina in favore dell'8 volte campione del mondo, la PS8 del rally greco è tornato a sorridere al belga di Hyundai Motorsport.

Nella Karoutes 1 di 28,49 chilometri - la stage più lunga dell'Acropoli 2023 - Neuville ha estratto il coniglio dal cilindro. Di lui, l'ex team principal Andrea Adamo, ha sempre detto di paragonarlo a Houdini per la capacità di tirare fuori tempi incredibili in determinate circostanze e questa, probabilmente, è una di quelle.

Il fondo della stage, forse per la prima volta nel fine settimana attuale, si è presentato completamente asciutto, favorendo Neuville per via della miglior posizione di partenza possibile. Ma a impressionare è stato il distacco inflitto agli avversari.

Sébastien Ogier, secondo in prova, ha dovuto prendere atto di un ritardo di 9"8 dal belga, risultando l'unico pilota sotto i 10 secondi di gap dal nuovo leader del Rally dell'Acropoli. Sì, perché grazie a questo tempo Neuville è tornato in testa alla classifica generale con 2 secondi di margine proprio sul transalpino di Toyota Racing.

Dietro alla Hyundai i20 N Rally1 è una sequenza di GR Yaris. Ogier, come detto, è stato il primo inseguitore del belga, poi Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta, tutti quanti con distacchi notevoli.

Per gli altri piloti Hyundai, la PS8 è stata a dir poco complessa. Dani Sordo paga la cattiva posizione di partenza, ma è comunque riuscito a salire in Top 5 nella classifica generale sfruttando un episodio sfortunato che ha avuto come protagonista il suo compagno di squadra Esapekka Lappi.

Il finlandese, circa a metà prova, si è trovato in traiettoria una pietra di grandi dimensioni e non è riuscito a schivarla. Fortunatamente per lui la roccia ha arrecato danni solo a una gomma, e non alla vettura. Una volta sostituita la ruota danneggiata, Lappi è riuscito a proseguire la sua corsa, perdendo però oltre 2 minuti dal miglior tempo firmato da Neuville.

Ora Lappi è settimo nella classifica generale, superato anche da Takamoto Katsuta. Può però ancora vantare un margine di 41"1 nei confronti di Ott Tanak, che lo segue dall'ottava posizione quando manca appena una prova al termine del giro mattutino odierno.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS8

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 1h32'09”3 2 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +2"0 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +25"2 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +42"1 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'34"4 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'39"5 7 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +3'31"8 8 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +4'12"9 +3'40" 9 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +5'30"8 10 Bulacia/Vallejo Skoda Fabia RS Rally2 +5'34"0