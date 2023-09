WRC | Rally Acropoli, PS5: Neuville vola con l'all-in di gomme

Il Rally dell'Acropoli 2023 è entrato nel vivo. Thierry Neuville ha deciso di sfruttare 4 gomme Soft (delle 12 a disposizione essendo in questo fine settimana le Option) nella Prova Speciale 5 Livadia di 21,03 per mettere fra sé e gli avversari un divario maggiore e c'è perfettamente riuscito.

Il belga di Hyundai Motorsport ha fermato il cronometro in 12'57"6, battendo per 5 secondi l'unico dei rivali che è riuscito ad ammortizzare questo attacco, Sébastien Ogier. Il francese, che è rivale del belga nella classifica generale dell'evento, ha ora un ritardo di 7"4 quando manca una speciale al termine della giornata, ma sarà la prova più lunga della prima tappa.

Neuville è stato quasi perfetto nel corso della sua prova, tanto che il quarto classificato nella stage - il compagno di squadra Esapekka Lappi che per altro ha fatto la sua stessa scelta di gomme - ha chiuso staccato di 10"2. Ora però sarà interessante capire se 2 delle 4 Soft usate nella PS5 potranno resistere agli oltre 28 chilometri della PS6 e permettere a Thierry di concludere la giornata da leader.

Questa punto interrogativo sorge anche per via della scelta gomme fatta dagli equipaggi Toyota. Una scelta più conservativa, ma che nella stage più lunga potrebbe ribaltare la situazione e mettere il difficoltà il belga.

La prova è stata comunque molto favorevole alle Hyundai. Al di là del miglior tempo di Neuville e del quarto di Lappi, c'è da prendere nota del quinto firmato da Dani Sordo, più rapido di 2 decimi rispetto alla Toyota GR Yaris di Takamoto Katsuta.

Fuori dalla Top 5 il leader del Mondiale, Kalle Rovanpera, staccato di quasi 15 secondi da Neuville ma sempre terzo nella classifica generale. Dietro di lui Esapekka Lappi s'è fatto minaccioso, portandosi a 5"7 dal terzo gradino del podio.

Altra prova da dimenticare per Elfyn Evans, ottavo e staccato di 16"7. Il gallese è ben lontano dalla forma mostrata al Rally di Finlandia e già in questo fine settimana, se le cose dovessero proseguire in questo modo, potrebbe perdere la seconda posizione nel Mondiale Piloti. Intanto è scivolato dalla quarta alla sesta posizione nella classifica generale provvisoria dell'evento.

Per la cronaca, a vincere la speciale è stato Ott Tanak. L'estone di M-Sport è stato costretto a rimanere quasi mezz'ora in più nella Tyre Fitting Zone per sistemare una perdita di liquidi dal motore della sua Ford Puma e per questo è stato penalizzato di 3'40". Ora la sua posizione di partenza - tra le vetture Rally2 - è la migliore e ha potuto sfruttarla per vincere la speciale. Una consolazione da poco, considerando che è uscito dai giochi per il successo anche in questo fine settimana.

Adrien Fourmaux è stato costretto a cedere la leadership nel WRC2 a causa di una foratura che lo ha frenato proprio nella PS5. Ad avvantaggiarsi dell'accaduto è Nikolay Gryazin, nuovo leader davanti al francese di M-Sport. Giornata tra le più sfortunate della carriera per Andreas Mikkelsen, rallentato da un'altra gomma fuori dal cerchio, la terza di giornata, che ha pregiudicato le sue possibilità di lottare per il successo e per il podio.