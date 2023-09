WRC | Rally Acropoli, PS3: Rovanpera risponde a Neuville

Kalle Rovanpera risponde subito all'attacco di Thierry Neuville vincendo la Prova Speciale 3 del Rally dell'Acropoli, la Pissia di 16,43 chilometri, riportandosi subito a ridosso di uno dei due rivali per il titolo iridato 2023.

Il pilota di Toyota Racing ha completato la prova in 11'16"8, precedendo il rivale di Hyundai Motorsport di 3"1. Ciò significa che nella classifica generale dell'evento Neuville comanda con un margine di 2" sul leader del Mondiale e campione del mondo in carica.

Prova molto buona anche per Sébastien Ogier, terzo a tre decimi di secondo da Neuville che lo ha preceduto. Tutti gli altri hanno subìto distacchi molto più pesanti, a partire da Ott Tanak, quarto, a 7"2 dal tempo di Rovanpera.

La prova, una stage mista che presentava tratti veloci ad altri molto tortuosi, ha presentato il conto a diverse vetture Rally1 per via di una compressione che si è rivelata molto più profonda rispetto alle ricognizioni fatte dai piloti qualche giorno fa.

Gran parte delle vetture, a partire dalla Toyota GR Yaris Rally1 di Rovanpera, sono state sbalzate in aria per poi atterrare di muso sul terreno. Tante hanno riportato danni allo splitter anteriore e, alcune, anche al paraurti (Katsuta, Lappi, Sordo su tutti). I primi a fare i conti con questo tratto sono stati Rovanpera, Evans e Neuville, i quali non sono stati avvisati dai rispettivi team perché già tutti e tre in prova.

La Top 5 della stage è stata completata da Elfyn Evans, il quale non sembra avere il ritmo per ripetere il grande successo ottenuto il mese scorso al Rally di Finlandia. In questa prova ha preso 9" da Rovanpera e nella generale occupa sì la quinta posizione, ma staccato di 12"5 da Neuville dopo 3 prove (di cui solo 2 'reali').

Se Neuville ha iniziato bene la mattinata, non si può dire la stessa cosa per Esapekka Lappi e Dani Sordo. Il finnico di Hyundai non è andato oltre il settimo tempo a oltre 10" dal crono di riferimento, mentre Sordo, che sta riprendendo confidenza con la i20 dopo tre mesi di inattività, si è fermato all'ottavo, ultimo tra le Rally1.

Nel WRC2 Adrien Fourmaux è stato autore di un'ottima partenza, tanto da superare Nikolay Gryazin e diventare il nuovo leader della categoria al volante della Ford Fiesta Rally2 preparata da M-Sport. Il russo di TokSport è comunque vicino, a 3"4 dal francese, mentre al terzo posto c'è un altro transalpino, Yohan Rossel, con la Citroen C3 Rally2.

Continua il calvario per Andreas Mikkelsen e Oliver Solberg. L'esperto norvegese ha rovinato un'altra gomma, la posteriore sinistra, dopo averne forata una nella PS2. Solberg, invece, ha parcheggiato la Skoda Fabia RS Rally2 gestita dal team Monster a causa di problemi alla pressione del carburante.

Il giro mattutino della prima tappa del Rally dell'Acropoli termina qui. I piloti questa volta non potranno usufruire del Service di metà giornata per riparare le vetture, ma solo della Tyre Fitting Zone in cui scegliere, montare e mettere a bordo le gomme per le tre prove che dovranno affrontare nel giro pomeridiano.

La competizione ripartirà questa mattina con la PS4, il secondo passaggio sulla Loutraki di 10,37 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 dell'equipaggio campione del mondo formato da Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, prenderà il via alle ore 11:19 italiane.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS3

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 18'27”6 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2"0 3 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +4"6 4 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +8"3 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +12"5 6 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +14"0 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +15"7 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +18"3 9 Fourmaux/Coria Ford Fiesta Rally2 +1'06"9 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +1'10"3