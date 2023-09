WRC | Rally Acropoli, PS12: Ogier rompe, Rovanpera va in testa

Un sabato, quello al Rally Acropoli, come non se ne vedevano da diverso tempo. Un colpo di scena dietro l'altro, in una giornata culminata con l'ennesimo fatto che ha stravolto la classifica generale dell'evento e, a questo punto, rischia di mettere una pietra tombale sul Mondiale Piloti.

Sébastien Ogier, leader del rally greco dopo il ritiro di Thierry Neuville arrivato nella PS10 a causa del cedimento della sospensione anteriore destra, ha perso oltre 3 minuti da Kalle Rovanpera per via della rottura della sospensione posteriore sinistra della sua Toyota GR Yaris Rally1.

L'8 volte campione del mondo sembrava poter gestire senza troppi problemi il vantaggio sul compagno di squadra, ma dopo un tornante destrorso la sospensione è collassata, costringendo Ogier e il suo navigatore, Vincent Landais, a scendere dalla vettura per capire quale fosse il problema.

L'equipaggio ha pensato inizialmente che il problema fosse legato a una gomma, invece si è rivelato ben più serio. Così i due sono saliti in macchina e sono riusciti a portare a termine la prova, ma su tre ruote. In tutto questo, a causa delle condizioni della Yaris, le due gomme posteriori sono uscite dai rispettivi cerchioni.

Rovanpera si è così trovato catapultato in testa alla classifica generale in una gara in cui non è mai stato realmente in lotta per il successo. Era una questione fra Neuville e Ogier, ma entrambi sono stati traditi da una sospensione. Ora il finlandese può portare a casa la vittoria e mettere la parola fine alla lotta per il titolo iridato Piloti. Non sarà in via matematica, ma a quel punto solo un disastro da parte sua potrebbe portarlo a perdere il secondo titolo della carriera.

Con Ogier scivolato in quarta posizione nella classifica generale - inoltre le condizioni della sua GR Yaris Rally1 sono tutte da verificare - Dani Sordo ed Elfyn Evans sono saliti sul podio. Lo spagnolo di Hyundai Motorsport aveva già firmato un'ottima speciale, tanto da superare il gallese e salire nuovamente terzo. L'inconveniente occorso a Ogier ha cambiato tutte le prospettive, e ora si trova addirittura secondo, anche se con oltre 2 minuti di ritardo da Rovanpera.

Per Ogier sarà difficile guadagnare nuovamente il podio, perché Evans ha ora oltre 1 minuto e mezzo di vantaggio su di lui quando mancano 3 prove al termine dell'evento ellenico.

Dietro i primi quattro s'è consumato il sorpasso di Ott Tanak ai danni di uno sconsolato Esapekka Lappi. Più che il ritmo dell'estone, a creare la situazione attuale sono stati i numerosi problemi che hanno rallentato Lappi nel corso del pomeriggio, tra la rottura della trasmissione e dell'alternatore che lo hanno costretto a cedere la Top 5 all'unico pilota M-Sport rimasto in gara tra quelli al volante di una Rally1.

Takamoto Katsuta è stato molto cauto a portare a termine la PS12, perché nella prova precedente aveva perso entrambe le ruote di scorta, danneggiate. Se ne avesse persa un'altra, sarebbe stato costretto al ritiro. Invece è riuscito a gestire una giornata non facile chiudendo al settimo posto, ultimo tra i piloti P1.

Gus Greensmith sembrava aver completato la giornata in bellezza, ma proprio sul più bello, per appena 4 centesimi, Andreas Mikkelsen gli ha tolto la gioia di chiudere da leader nel WRC2. Il norvegese ha vinto l'ultima prova di giornata e ha passato il compagno di squadra, relegandolo in seconda posizione, ma la lotta proseguirà domani, perché i due rimangono staccati di un soffio. Yohan Rossel, invece, ha perso il treno per la vittoria chiudendo la prova con una foratura che lo ha portato a oltre 1 minuto dalla coppia di Skoda TokSport.

La seconda tappa di questo imprevedibile Rally dell'Acropoli termina qui. La terza e ultima tappa scatterà domattina con la Prova Speciale 13, la Tarzan di 23,37 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 07:19 italiane.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS12

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2h29'40”5 2 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'04"4 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2'09"4 4 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +3'44"8 5 Tanak/Jarveoja Ford Fiesta Rally2 +4'49"7 +3'40" 6 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +6'16"2 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +7'02"2 8 Mikkelsen(Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +8'51"1 9 Greensmith/Johnston Skoda Fabia RS Rally2 +8'51"5 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +9'56"3