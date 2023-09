WRC | Rally Acropoli, PS1: Rovanpera batte Lappi e Neuville

Kalle Rovanpera ha voglia di riscatto dopo l'incidente al Rally di Finlandia e lo si è capito sin dalla prima stage del Rally dell'Acropoli. In Grecia, questo pomeriggio, il campione del mondo in carica ha vinto la EKO Super Special Stage di 1,48 chilometri, diventando così il primo leader dell'evento.

Su un breve tracciato in asfalto, i piloti del WRC si sono sfidati per stilare la prima classifica generale dell'Acropoli, con Rovanpera che ha fermato il cronometro in 1'32"9. Una prova molto differente da quelle che vedremo a partire da domattina, quando l'asfalto lascerà posto allo sterrato. O meglio, in maniera più appropriata, a larghi tratti di fango per via delle piogge torrenziali che hanno colpito la nazione ellenica.

Dietro Rovanpera c'è il tris di Hyundai i20 N Rally1. La più veloce delle tre è risultata quella di Esapekka Lappi, staccato di 3 decimi dal tempo di riferimento della prova e più rapida di 1 decimo nei confronti di quella di Thierry Neuville. Il belga proverà a ricucire ancora lo svantaggio da Rovanpera nel Mondiale Piloti e, se riuscirà nel suo intento, potrebbe usufruire di tre eventi che potrebbero essergli favorevoli da qui al termine della stagione.

Dani Sordo è tornato titolare con Hyundai Motorsport proprio in Grecia e oggi si è guadagnato il quarto posto, più lento di un decimo rispetto a Neuville e di 2 su Lappi. La Top 5 è completata dalla prima delle Ford Puma Rally1 Hybrid, quella di Ott Tanak e Martin Jarveoja.

L'equipaggio estone deve uscire dalla spirale negativa iniziata in Estonia e proseguita in Finlandia. Le possibilità di lottare per il podio e per la vittoria potrebbero esserci, soprattutto se le condizioni meteo dovessero risultare ancora una volta protagoniste.

Sébastien Ogier, così come Sord, torna titolare, ma lui con Toyota Racing. L'8 volte iridato ha ottenuto il sesto tempo, a pari merito con il compagno di marca Takamoto Katsuta, reduce dal bel podio firmato in Finlandia il mese scorso. Pierre-Louis Loubet è ottavo, più lento di 1"7 rispetto a Rovanpera. L'ultima Rally1 in classifica. sempre una Ford Puma, è quella del pilota locale e gentleman driver Jourdan Serderidis, molto più staccata rispetto alle altre vetture della stessa categoria.

Andreas Mikkelsen s'è fatto perdonare l'incidente che lo costrinse al ritiro proprio nella PS1 dell'edizione 2022 risultando il più veloce nel WRC2 con il tempo di 1'35"0. Il norvegese si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle Elfyn Evans, solo decimo a 2"8 da Rovanpera. Il gallese ha pagato piccole imprecisioni e il peso aggiuntivo della fila di luci extra montate per vedere meglio al buio. Peccato che quando è entrato in prova ci fosse ancora talmente tanta luce che non è risultato necessario né l'utilizzo delle luci aggiuntive, né di quelle ordinarie.

Il Rally dell'Acropoli 2023 riprenderà domattina con la PS2, la Loutraki 1 di 18,10 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, entrerà in prova alle ore 7:23 italiane.