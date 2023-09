WRC | Rally Acropoli, PS11: Evans terzo. Guai per Lappi e Katsuta

Toyota è sempre più padrona del Rally dell'Acropoli. Dopo il ritiro di Thierry Neuville, consumatosi nella PS10 a causa della rottura del braccetto dello sterzo, la Casa giapponese ha piazzato le sue tre principali vetture nella Top 3 della classifica generale dell'evento greco.

Kalle Rovanpera ha vinto la Prova Speciale 11, la Karoutes 2 di 28,49 chilometri, battendo di 2 decimi il leader del rally e compagno di squadra Sébastien Ogier. Al termine della prova il campione del mondo in carica ha affermato che baderà più a portare a casa il risultato per la rincorsa al secondo iride più che a lottare con il francese per il successo in questo fine settimana.

Intanto Ogier continua a tenere a distanza - 12"4 - il compagno di squadra per evitare spiacevoli sorprese. Sébastien non corre per il titolo ed è libero da vincoli di qualunque genere, ecco perché farà di tutto per portare a casa la vittoria numero 59 della carriera già in questo fine settimana.

Dietro i primi due ecco un altro importante avvicendamento. Si tratta di quello tra Elfyn Evans e Dani Sordo. La terza posizione dello spagnolo di Hyundai Motorsport è durata un battito di ciglia, perché il gallese glielo ha strappato rapidamente, regalando a Toyota la tripletta provvisoria.

Da rimarcare la prova di Evans perché negli ultimi chilometri è riuscito a gestire bene una gomma fuori dal cerchio. Le immagini hanno mostrato come a far uscire la gomma dalla sede sia stato un urto, perché il cerchio aveva segni di danneggiamento ben visibili in una porzione vicino alla gomma.

Dietro i primi 4 la classifica è stata modificata da una serie di eventi che ha colpito Esapekka Lappi e Takamoto Katsuta. Il pilota finlandese di Hyundai Motorsport ha concluso la stage con la sola trazione posteriore a causa della rottura della trasmissione, ma non è tutto. Sempre nella PS11 Lappi ha dovuto fare i conti con un guasto all'alternatore della sua i20 N Rally1.

Nonostante questa serie di inconvenienti, Lappi ha comunque guadagnato una posizione nella classifica generale a causa della doppia foratura che ha costretto Takamoto Katsuta a fermarsi per altrettante volte nel corso della prova. Il giapponese, almeno in un caso, s'è preso la responsabilità della foratura avendo tagliato troppo una curva con diverse pietre esposte al suo interno.

Anche Ott Tanak ha approfittato del duplice problema occorso a Katsuta per guadagnare un'altra posizione e salire al sesto posto nella classifica generale. L'estone di M-Sport ha però la grande opportunità di migliorare ancora la sua posizione perché ha ridotto a 11"8 il suo ritardo da Lappi. Considerando i problemi che affliggono la i20 N Rally1 numero 4, Tanak non dovrebbe avere difficoltà a compiere il sorpasso nell'ultima prova della giornata.

Nel WRC2 continua spedita la marcia di Gus Greensmith. Il britannico del team TokSport, dopo aver preso la testa della classifica di categoria in seguito a una foratura di Yohan Rossel, ha innestato una marcia superiore e ora ha messo fra sé e il primo dei rivali - sempre il pilota francese di Citroen Racing - 43"8 quando manca una sola prova alla fine della tappa odierna.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS11

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h19'00”7 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +12"4 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'59"8 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'03"9 5 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +4'28"3 6 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +4'40"1 +3'40" 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +6'39"4 8 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +8'11"2 9 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +8'55"0 10 Minster/Louka Ford Fiesta Rally2 +9'38"1