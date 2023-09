WRC | Rally Acropoli, PS10: Neuville KO, Ogier nuovo leader

Il giro pomeridiano della seconda tappa al Rally dell'Acropoli disegna nuovamente le posizioni che più contano della classifica generale dell'evento greco. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sono stati costretti al ritiro in prossimità della fine del secondo settore della PS10, la Pavliani 2 di 24,25 chilometri, lasciando la strada spianata a Sébastien Ogier per il successo di tappa e a Kalle Rovanpera per la vittoria del secondo iride della carriera.

Il pilota belga di Hyundai Motorsport si stava apprestando ad affrontare una curva sinistrorsa dopo un breve rettilineo ed è finito per entrare con la ruota anteriore destra in una compressione. Questa ha provocato la rottura del braccio dello sterzo sulla i20 N Rally1 numero 11, mettendo fine alla gara dell'equipaggio di punta del team che ha sede ad Alzenau.

Il ritiro di Neuville permette a Sébastien Ogier - secondo nella PS10 alle spalle di Kalle Rovanpera - di prendere nuovamente il comando e di avere l'opportunità di vincere ancora in terra greca. Rovanpera, come detto, non ha più il rivale meno pericoloso dal punto di vista del punteggio - Neuville è terzo dietro Evans - ma certamente quello dal potenziale maggiore.

Ora sia Rovanpera, bravo a vincere la speciale, che Ogier non dovranno fare altro che provare a portare a casa la vettura senza forature o danni, aiutando così non solo loro stessi ma anche Toyota, lanciata verso un altro Mondiale Costruttori.

Dietro i primi due, Dani Sordo sale in zona podio. Per lo spagnolo è un'altra posizione guadagnata per errori o sfortune altrui, ma dietro di lui sta rimontando Elfyn Evans. Il gallese, dopo aver avuto un problema di pressione della benzina nella PS9, è riuscito a ripartire grazie al Service di metà giornata e nella PS10 ha ottenuto il terzo tempo nella tripletta Toyota.

Con questo risultato, Evans è tornato a 1"6 da Sordo e dalla possibilità di regalare a Toyota un'altra tripletta. E questa avrebbe tutti i criismi del timbro conclusivo nella rincorsa al titolo Costruttori.

Ott Tanak continua a recuperare nei confronti di Esapekka Lappi, ma il finlandese è distante 29"7 quando mancano ancora 5 prove speciali alla fine della gara.

Cambia tutto anche nel WRC2, con Yohan Rossel che ha perso la leadership della categoria a causa di una foratura. Il francese è stato costretto a fermarsi per sostituire la ruota danneggiata, lasciando spazio a Gus Greensmith. Il britannico del team TokSPort ha 38"1 di vantaggio sul rivale.

WRC 2023 - Rally Acropoli, Classifica dopo la PS10

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h02'17”0 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +12"6 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'48"2 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'49"8 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'03"9 6 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +3'58"4 7 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +4'28"1 +3'40" 8 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +7'26"5 9 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +8'04"6 10 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia RS Rally2 +9'18"6