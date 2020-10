WRC, Mikkelsen: “Così ho scritto le note impossibili di Solberg!”

Pirelli ha scelto il Rally Italia Sardegna 2020 per presentare la propria gamma pneumatici 2021 per la classe regina del Mondiale Rally, ma ha fatto anche di più, facendo esordire le gomme da sterrato nello Shakedown di giovedì e nella Power Stage che si è tenuta come conclusione della gara sarda.

A portare in prova le gomme sono stati il campione del mondo rally 2003, Petter Solberg, e Andreas Mikkelsen, tester Pirelli dallo scorso luglio dopo essere rimasto senza contratto al termine della stagione passata. Solberg è stato al volante della Citroen C3 WRC usata per i test, mentre Mikkelsen gli ha dettato le note vestendo i panni del navigatore.

"E' divertente e sicuramente per Pirelli è una cosa ottima fare una cosa del genere. Sicuramente lo è in termini di promozione, ma anche per i fan", ha dichiarato Solberg.

"La Power Stage sarà difficile, perché non ho mai avuto Andreas come navigatore. Non ho alcun problema a fare la Power Stage con lui. E' stato fantastico a scrivere le note della prova nelle ricognizioni, ma anche a dettarmele. Sono stato impressionato".

Solberg è noto per dettare note molto dettagliate ai suoi navigatori. Famosi, infatti, sono i cameracar in cui era visibile l'affaticamento di Chris Patterson (navigatore che sostituì il ritirato Phil Mills nel 2010) nel dettare le note a Petter, quasi senza prendere respiro.

"Andreas non è stato un problema, perché lui di problemi non ne ha!", ha certificato il funambolico norvegese.

Molto interessante capire come Mikkelsen abbia deciso di prendere le note della Power Stage dalle indicazioni di Solberg. A raccontarlo è stato proprio Andreas che, tra i serio e il faceto, ha dichiarato: "Conoscevo da prima il sistema di note di Petter, dunque avevo già iniziato a prepararmi mentalmente per la sfida".

"Quando abbiamo iniziato a fare le ricognizioni, sono rimasto sotto shock dalle tante informazioni che mi dava. Ma alla fine devo solo leggere tutto nel modo più rapido che posso e devo farlo in tempo, sperando di arrivare a farlo nel modo corretto. Ma è divertente. E' la prima volta in cui non sono preoccupato di essere passeggero, perché normalmente mi piace vedere e capire cosa succede al di fuori della macchina. Senza vederlo, mi preoccupo. Ma con Petter sono talmente tanto impegnato da non aver tempo di preoccuparmi. Sono davvero molto concentrato su quello che devo fare".

"Petter ha pazienza con me. Nelle ricognizioni è stato divertente...". A quel punto è intervenuto Solberg, dicendo: "Dovrebste vedere come abbiamo scritto le nostre note...". Mikkelsen ha aggiunto: "Sì, quello rivoluziona il ruolo del navigatore e il suo normale lavoro".

"Mentre Petter guidava, non scrivevo alcuna nota. E' troppo difficile, ovviamente. Dunque abbiamo registrato quello che diceva. Poi, abbiamo fatto una pausa caffè di 30 minuti in cui ho potuto scrivere, mettere giù le note senza patemi. E' servito parecchio tempo, ma siamo riusciti a gestire la cosa. Sono contento di fare solo una speciale, altrimenti mi ci sarebbe voluta un'eternità!":

Molto divertente il siparietto a inizio prova, con Andreas Mikkelsen che ha mostrato alla camera il suo quaderno di note in cui Solberg aveva scritto a penna: “Buona fortuna, Andreas!”. Com'è andata la prova? Non certo male. Solberg e Mikkelsen sono arrivati senza problemi in fondo alla stage, probabilmente senza prendersi troppi rischi. La cosa importante era provare le gomme e fare un'operazione di marketing, non certo quella di concorrere per i 5 punti. Almeno per ora...