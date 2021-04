WRC: il Rally Finlandia posticipato alla fine di settembre

Il calendario 2021 del WRC ha subito oggi un'altra importante modifica, riguardante in questo caso il Rally di Finlandia. L'appuntamento inizialmente fissato dal 29 luglio al 1 agosto è stato posticipato.

I promotori del WRC e la FIA hanno annunciato questa mattina lo spostamento del rally che ogni anno si tiene su terra: la gara si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre.

Questo cambiamento, molto importante per il calendario, è stato imposto dalle misure restrittive introdotte in Finlandia per cercare di abbattere la curva di contagi da COVID-19. I promotori hanno deciso di intervenire immediatamente per assicurarsi di trovare un'altra data per poter disputare l'evento e, al momento, la missione è riuscita.

Dopo l'annuncio della nuova data, i promotori dell'evento (AKK Sports) stanno lavorando per finalizzare il percorso del 70° Rally di Finlandia. La certezza rimane il punto cardine della gara: Jyvaskyla, che rimarrà il centro nevralgico dell'evento ospitando il parco assistenza.

"Per noi è importante essere flessibili e considerare ogni opzione per assicurare il corretto svolgimento degli eventi in calendario in questa stagione, nonostante i problemi dettati dalla pandemia da COVID-19", ha dichiarato Yves Matton, direttore del dipartimento Rally della FIA.

"Sarà un cambiamento interessante, una gara che di solito si svolge in estate, sarà fatta in ottobre. Ci saranno condizioni differenti e speriamo di avere anche la presenza degli spettatori".

Lo scenario, in Finlandia, sarà molto differente dal solito. In autunno i piloti potrebbero incontrare tanti giorni di pioggia - cosa comune in Finlandia in quel periodo - così come oscurità dovuta al periodo dell'anno.

Qualora la gara si dovesse effettivamente tenere nelle date appena decise, la Finlandia sarà - a oggi - l'unico paese a ospitare 2 rally con validità Mondiale nel corso del 2021. Ricordiamo infatti che il Rally Arctic Finland ha ospitato il secondo appuntamento del WRC nel mese di febbraio, prendendo il posto del Rally di Svezia, cancellato nel mese di dicembre.