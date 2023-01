WRC | Bertelli: "Mi aspettavo una Yaris difficile, ma non lo è"

Carica lettore audio

Lorenzo Bertelli si sta preparando a prendere parte al Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2023 che si terrà dal 9 al 12 febbraio sulle nevi nel nord del paese scandinavo.

Il pilota gentleman italiano tornerà a correre nel WRC dopo aver preso parte al Rally di Nuova Zelanda la passata stagione, finendo per altro a punti grazie al settimo posto finale.

La novità è che correrà per la prima volta in carriera al volante di una Toyota e non di una Ford, come gli è successo nel corso degli ultimi anni. Lorenzo correrà con la GR Yaris Rally1 privata che gestirà il Fuckmatié World Rally Team.

Nel corso degli ultimi giorni l'aretino ha svolto il primo test al volante della vettura giapponese. Si trattava della vettura con cui Toyota Racing compie i test: infatti la GR Yaris era vestita della livrea ufficiale (foto di copertina del pezzo, ndr).

Una prima presa di contatto, quella di Bertelli con la Yaris, che ha destato stupore all'italiano per le caratteristiche della vettura campione del mondo Piloti con Kalle Rovanpera e Costruttori.

"Ero molto eccitato all'idea di provare sensazioni su un altro tipo di macchina, con una filosofia differente. Per me è una grande opportunità e volevo coglierla".

"Mi aspettavo una macchina veloce, perché è quella che ha vinto i titoli nel 2022. Mi aspettavo anche che non fosse così facile come la Ford, che invece è molto facile da guidare".

"In realtà la GR Yaris si è rivelata una vettura molto agile e affatto nervosa. Quindi è stato molto facile guidarla. Mi sono trovato subito a mio agio. Sono molto contento".

"Lo scorso anno, in Nuova Zelanda, è stato un evento straordinario e ho ottenuto il mio miglior risultato di sempre nel WRC. Sarà difficile ripetersi in Svezia, ma se riuscissi a piazzarmi tra i primi 10, sarebbe un risultato di successo".

Bertelli ha noleggiato la quarta Yaris che nel 2023 sarà a disposizione per chi volesse utilizzarla nel WRC per 7 eventi. La scelta piloti fatta da Jari-Matti Latvala assieme ai piani alti di Toyota Gazoo Racing hanno portato Takamoto Katsuta a diventare titolare part time nel team ufficiale. Il giapponese, infatti, dovrà condividere la terza GR Yaris Rally1 con l'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier.

Lorenzo è il primo pilota a noleggiare la Yaris in stagione. A Monte-Carlo la quarta Yaris è stata condotta proprio da Katsuta, con Ogier schierato dal team ufficiale e vincitore dell'evento. Sono ancora da definire eventuali altri noleggi della macchina e lo stesso Bertelli non sa se riuscirà a correre in altre occasioni in questa stagione.

"Sto cercando di capire se c'è la possibilità di organizzare un altro evento quest'anno. Devo ancora verificare se è possibile con il mio lavoro ordinario, perché sono sempre molto impegnato. Per me correre nel WRC è come prendermi una vacanza, quindi non è così facile. Sto lavorando per vedere se avrò un'altra opportunità", ha concluso l'italiano.