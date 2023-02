WRC | Bertelli corre in Svezia con la Yaris in veste aero 2022

Carica lettore audio

Lorenzo Bertelli si appresta a prendere parte al primo evento della carriera nel WRC al volante di una Toyota. Correrà infatti in questo fine settimana al Rally di Svezia con una GR Yaris Rally1, da pilota privato, dopo aver noleggiato la vettura disponibile per 7 eventi sui 13 previsti in questo WRC 2023.

Il pilota nativo di Arezzo avrà così l'opportunità di correre sulla vettura che in questi primi 12 mesi di storia delle Rally1 si è rivelata la più performante, ma anche la più affidabile, avendo vinto non solo il titolo piloti con Kalle Rovanpera, ma anche quello Costruttori con un netto margine sui team concorrenti.

La GR Yaris numero 37, quella dell'italiano e di Simone Scattolin, non potrà però contare sulle ultime migliorie dal punto di vista aerodinamico. Nel mese di gennaio Toyota ha omologato nuovi intake, ovvero le prese d'aria modificate che garantiscono l'approdo di aria fresca verso il pacchetto che costituisce la parte elettrica della propulsione ibrida.

Questo pacco, posto appena davanti all'assale posteriore, per funzionare ha bisogno di determinate temperature e la refrigerazione è un elemento chiave per avere l'extra spinta garantita non solo al via delle prove, ma anche in determinati tratti delle speciali stesse e nei trasferimenti.

La Yaris di Bertelli presenta ancora le due grandi protuberanze utilizzate da Toyota sino al Rally del Giappone (foto di copertina: la Yaris di Bertelli con la configurazione aerodinamica 2022, ndr), ultimo evento del WRC 2022 e sostituite perché elementi che generavano drag - resistenza all'avanzamento - e disturbavano l'aerodinamica.

Non solo, perché Bertelli avrà a disposizione l'ala posteriore base, quella con cui le GR Yaris erano state presentate nel corso della passata stagione. La grande appendice era stata modificata nel corso del 2022, ma Bertelli non avrà nemmeno questa novità rispetto alle 3 GR Yaris ufficiali affidate al campione del mondo Kalle Rovanpera, a Elfyn Evans e a Takamoto Katsuta.

A questo punto è facile immaginare che nemmeno il motore sia dotato delle ultime specifiche omologate di recente. Resta però il fatto che la vettura, anche così preparata, sia molto competitiva. Starà a Lorenzo cercare di prendere mano a un mezzo così diverso dalle Ford che ha condotto sino all'anno passato e a cercare di sfruttarne le indubbie caratteristiche sulle nevi della Svezia.

Lorenzo Bertelli, Simone Scatttolin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing