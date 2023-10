WRC 2024: ecco il calendario ufficiale con 13 eventi

Il Consiglio Mondiale del Motorsport si è riunito oggi a Ginevra per ratificare importanti novità legate alle stagioni 2024 dei Mondiali FIA. Tra questi all'ordine del giorno c'è stato anche il WRC.

Tra le diverse discussioni e decisioni in merito al motorsport in ottica 2024, il Consiglio ha ratificato il calendario WRC della prossima stagione. Motorsport.com vi aveva già anticipato la bozza dello stesso qualche settimana fa e oggi è stato ufficializzato in toto, date definitive comprese.

13 appuntamenti complessivi, con l'apertura che si terrà sempre al Rallye Monte-Carlo dal 25 al 28 gennaio. Da quel momento in poi, tutti i mesi ci sarà almeno un rally fino a novembre, quando il Mondiale si concluderà con il Rally del Giappone previsto dal 21 al 24 novembre.

L'unica eccezione è il mese di ottobre, quando solo il 31, dunque l'ultimo giorno, vedrà i piloti gareggiare alla seconda edizione del Rally dell'Europa Centrale. L'evento si concluderà poi nei primi tre giorni di novembre.

Le novità importanti riguardano la presenza di due eventi che sino allo scorso anno non facevano parte del calendario WRC. Stiamo parlando del Rally di Polonia e del Rally di Lettonia. Il primo dei due eventi si terrà a fine giugno, dal 27-30, prendendo il posto del Safari Rally.

L'evento kenyano è stato spostato a marzo, mese in cui fino a quest'anno il WRC osservava una pausa di 4 settimane. Il Rally di Lettonia, previsto dal 18 al 21 luglio e prenderà il posto del Rally Estonia, uscito dal calendario dopo tre anni per fare posto a questo evento.

Nessuna sorpresa invece per il Rally Italia Sardegna, che continua a trovare posto a inizio giugno, per la previsione dal 30 maggio al 2 giugno. Quest'anno, considerando l'alternanza tra Olbia e Alghero come base dell'evento, sarà proprio la cittadina a ovest dell'isola a essere sede del Parco Assistenza.

Numero Rally Fondo Mese 1 Rallye Monte-Carlo Misto 25-28 gennaio 2 Rally di Svezia Neve 15-18 febbraio 3 Safari Rally Terra 28-31 marzo 4 Rally di Croazia Asfalto 18-21 aprile 5 Rally del Portogallo Terra 9-12 maggio 6 Rally Italia Sardegna Terra 30 maggio - 2 giugno 7 Rally di Polonia Terra 27-30 giugno 8 Rally Lettonia Terra 18-21 luglio 9 Rally di Finlandia Terra 1-4 agosto 10 Acropoli Rally Terra 5-8 settembre 11 Rally del Cile Terra 26-29 settembre 12 Rally Europa Centrale Asfalto 31 ottobre - 3 novembre 13 Rally del Giappone Asfalto 21-24 novembre