WRC | M-Sport: Fourmaux al posto di Loubet al Rally del Giappone

Adrien Fourmaux, il ritorno. Il pilota francese, dopo una stagione passata al volante della Ford Fiesta Rally2 nel WRC2 ma anche nel campionato britannico rally, farà il suo ritorno al volante di una vettura Rally1 ibrida a un anno dall'ultima volta.

Lo farà al Rally del Giappone, ultimo appuntamento del WRC 2023, difendendo i colori del team M-Sport che lo ha schierato per tutta la stagione in altre categorie, diventando per quel fine settimana titolare accanto a Ott Tanak e Martin Jarveoja.

La decisione di M-Sport è stata presa in ottica futura, ma anche presente. Fourmaux prende il posto di Pierre-Louis Loubet sulla seconda Ford Puma Rally1 Hybrid, permettendo al connazionale francese di prepararsi ed essere al via della prossima stagione con il nuovo navigatore, Benjamin Veillas, il quale farà il suo esordio accanto a Loubet proprio al Rally dell'Europa Centrale.

Con l'addio di Ott Tanak che avverrà proprio al termine del Rally del Giappone per fare ritorno in Hyundai Motorsport al 2024, Adrien Fourmaux, navigato da Alex Coria, avrà la grande opportunità di mettersi in mostra nuovamente e provare a convincere M-Sport ad affidargli la seconda Ford Puma Rally1 nel 2024.

Loubet, stando a quanto scritto dal team stesso, dovrebbe essere riconfermato. Ma l'addio di Tanak apre uno scenario che sembrava impensabile sino a poche settimane fa. Fourmaux dovrà approfittarne, considerando soprattutto che correrà su asfalto, il fondo che ama di più.

M-Sport ha concesso questa opportunità a Fourmaux per l'ottimo lavoro svolto nello sviluppo della Ford Fiesta Rally2, ma anche per la conquista del campionato britannico rally e per i risultati ottenuti nel WRC2 contro le fortissime Skoda Fabia RS Rally2.

"Dopo aver conquistato il titolo britannico 2023 e aver contribuito allo sviluppo della Ford Fiesta Rally2, premieremo Adrien Fourmaux con l'iscrizione al Rally del Giappone su una Ford Puma Hybrid Rally2", ha scritto M-Sport sulle proprie pagine dei principali social network.

"Adrien e Alex Coria dovrebbero rivelarsi adatti alle strade asfaltate, strette e tecniche che il Rally del Giappone offrirà e non vediamo l'ora di vedere come si comporteranno di nuovo su una vettura Rally1".