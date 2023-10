WRC | M-Sport: Benjamin Veillas nuovo navigatore di Loubet

A pochi giorni dalla divisione da Nicolas Gilsoul, Pierre-Louis Loubet ha ufficializzato il nome del navigatore che dovrà dettargli le note a partire dal Rally dell'Europa Centrale.

Dal penultimo appuntamento del WRC 2023, il pilota francese di M-Sport Ford avrà al suo fianco Benjamin Veillas, il quale prenderà il posto che sino al Rally del Cile è stato del belga, già ex navigatore di Thierry Neuville.

Motorsport.com aveva già anticipato la notizia dell'arrivo di Veillas accanto a Loubet la sera stessa in cui il francese aveva annunciato la prematura separazione da Gilsoul. Oggi è arrivata l'ufficialità a una settimana esatta dal via del Rally dell'Europa Centrale.

Per Veillas non si tratterà dell'esordio alle note su una vettura Rally1 ibrida. Nel 2022, infatti, il transalpino aveva navigato per alcuni rally Sébastien Ogier sulla Toyota GR Yaris Rally1 numero 1.

I due, dopo aver sfiorato a più riprese la vittoria (clamorosa l'occasione persa al Rallye Monte-Carlo a causa di una foratura a due speciali dalla fine), sino ad arrivare al Rally di Spagna, quando in Catalogna riuscirono a spezzare l'incantesimo e vincere assieme.

Photo by: Red Bull Content Pool Vincitori Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

La gioia durò poco per Veillas. Pochi giorni dopo il primo successo della carriera nel WRC, si vide appiedato da Ogier, il quale preferì iniziare un nuovo percorso con un navigatore più giovane. Stiamo parlando di Vincent Landais, il quale, all'epoca, dettava le note a Pierre-Louis Loubet.

Ora Veillas e Loubet, ovvero chi allora venne sostituito rispettivamente da Ogier e Landais, correranno assieme per cercare di creare quell'equipaggio che M-Sport pensava di poter avere già a inizio stagione. Loubet, a fronte di pochi momenti esaltanti, è stato autore di un'annata costellata da errori, non ultimo il terribile incidente al Rally del Cile che lo ha consigliato a sciogliere il sodalizio con Gilsoul per affidarsi a Veillas.

"I test fatti con Veillas sono andati bene", ha detto Loubet del test pre-evento. "Il meteo era buono, c'era il sole. Era bello e il feeling era buono".

"Per la prossima settimana non voglio pensare troppo al risultato. Con un nuovo navigatore voglio solo fare una buona gara. E' il primo rally con me per Benjamin, dunque cercherò di costruire la confidenza e fare un rally normale".

"Qualora nel weekend di gara dovesse arrivare la pioggia e l'asfalto dovesse essere bagnato, poi le strade saranno sempre più sporche passaggio dopo passaggio delle vetture. E questo potrebbe rendere le cose complicate. Vedremo cosa ci riserverà la gara".