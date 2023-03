WEC | Presentata a Milano la Isotta Fraschini Hypercar

Carica lettore audio

La Isotta Fraschini ha presentato la sua Le Mans Hypercar con cui punta ad esordire nel FIA World Endurance Championship 2023.

Nella storica sede dell’Automobile Club di Milano, dove nel 1904 l’Isotta Fraschini ottenne la sua prima licenza di costruttore automobilistico (numero 14 sul registro), è stata mostrata per la prima volta in pubblico la Tipo 6 Competizione, prototipo di nuova generazione costruito dalla Michelotto Engineering che poi verrà gestito in pista in collaborazione con il team Vector Sport.

Motorsport.com era presente al lancio, nel quale si è parlato anche dei programmi che il marchio ha pensato per il suo rilancio nel mondo dell'automobile, sfruttando le competizioni in pista come trampolino di lancio per poi arrivare alla produzione di due modelli distinti della Tipo 6 per i clienti, uno destinato all'utilizzo in pista e un altro stradale, cui seguirà una biposto in arrivo per il 2026.

La vettura per il WEC è ancora chiaramente acerba, come hanno ammesso i vertici del team, dato che la prima uscita su un tracciato è prevista per aprile, con l'obiettivo dichiarato di debuttare alla 6h di Monza di luglio.

In queste settimane proseguiranno i test al banco ed in galleria del vento, in modo da deliberare tutte le parti in maniera definitiva per poi presentare il tutto in FIA e ACO per ottenere l'omologazione.

Isotta Fraschini Tipo 6 Photo by: Isotta Fraschini

I test verranno svolti in collaborazione con Vector Sport, che inizialmente metterà a disposizione i suoi piloti in attesa che la squadra diretta da Claudio Berro faccia le proprie scelte, che come è stato detto saranno effettuate principalmente puntando sull'esperienza a livello endurance.

Nel frattempo l'esemplare della Isotta Fraschini LMH si è fatto vedere con i colori scelti per l'avventura, in un mix di blu, rosso, bianco e nero.

Il tutto creato dallo studio di design milanese SignumStile, che ha voluto tenere come punti di riferimento heritage, dinamicità e semplicità, come recita la nota ufficiale.

Il blu chiaro è il colore della Isotta Fraschini, mentre il rosso simboleggia la tinta data alle vetture italiane per le competizioni d'un tempo; questa è anche la tinta di Vector Sport, la quale la unisce con il bianco e gli inserti neri. Ed ecco completa l'operazione di colorazione della Tipo 6 LMH-Competizione.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Francesco Corghi

ISOTTA FRASCHINI HYPERCAR - Scheda Tecnica

VETTURA

Le Mans Hypercars (LMH), ibrida, trazione integrale

1030 kg

Serbatoio 90 L. FT5

TELAIO E CARROZZERIA

Telaio dedicato in fibra di carbonio, carrozzerie in

carbonio e materiali compositi

Lunghezza: 5000 mm | larghezza: 2000 mm | altezza:

1260 mm

MOTORE

Motore termico: turbocompresso, 3 L., V6, 90°, iniezione

diretta, 700 cv (520 kW)

Motore elettrico: posizionato frontalmente con gruppo

inverter, 270 cv (200 kW)

Batteria 900 V agli ioni di Litio

CAMBIO

Sequenziale trasversale a 7 velocità

SOSPENSIONI

Doppio braccio oscillante con barre di torsione

ELETTRONICA E SOFTWARE

Sistema elettronico integrato Bosch Motorsport

(ECU MS7.8, VCU MS50.4, PBX 190)

GOMME

Anteriori: 29 / 71-18 con cerchi da 12.5”

Posteriori: 34 / 71-18 con cerchi da 14.0”

FRENI

Sistema brake-by-wire integrato (EBS)

Dischi in carbonio, pinze anteriori 6-pistoncini e posteriori 4 pistoncini Isotta

Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini