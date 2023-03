Video WEC | Giovinazzi: "Con Ferrari sfidiamo il mito nel WEC" In questo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese si racconta, ripercorrendo le emozioni, gli obiettivi e le scelte che lo hanno spinto verso una nuova avventura nel mondo WEC. Una sfida per se stesso e per la stessa Ferrari, che con la 499P si presenterà al via della serie per dare l'assalto al successo assoluto...