WEC | Ferrari Hypercar: ecco la parte frontale!

La Ferrari ha pubblicato una prima immagine con un particolare del muso della sua Hypercar del 2023, che mostra i chiari richiami ai modelli di gamma della Casa di Maranello.

Gli uomini del Cavallino Rampante stanno costruendo il prototipo di nuova generazione per tornare a correre per dare l'assalto al successo assoluto nelle maggiori gare endurance del mondo.

Mancano ancora poche settimane perché la vettura per il FIA World Endurance Championship scenda in pista per i primi test di sviluppo con tutti i piloti ufficiali GT, seguiti dal team di fiducia AF Corse.

Nel frattempo, ecco arrivare un piccolo assaggio di come saranno le linee frontali della LMH emiliana, della quale erano cominciate a circolare alcune immagini-bozza, ma assolutamente lontane dalla realtà e create solamente per fare capire di che macchina da competizione si stava parlando a chi non ne aveva un'idea.

Anche il momento di pubblicazione odierna dell'immagine ha un suo perché: sono state scelte le 16;00 perché rappresentano l'orario in cui si concluse la 24h di Le Mans del 1973.

L'allora evento valido per il Campionato Mondiale Sport-Prototipi, andato in scena il 9-10 giugno, fu anche l'ultimo che vide la Ferrari competere per il successo assoluto con la 312 PB #16 che Carlos Pace ed Arturo Merzario portarono al traguardo in seconda posizione.

Nel fine settimana della 90a edizione della celebre gara endurance francese che si tiene sul Circuit de la Sarthe, ecco la piacevole coincidenza di date: 10 giugno 1973 - 10 giugno 2022.

Esattamente 49 anni dopo, come a voler dire... la storia riprende con un nuovo inizio in vista del 50° anniversario!