WEC | Via le GTE PRO a fine anno, nuove LMP2 con un 'AoP'

Dal 2023 il FIA World Endurance Championship non avrà più la Classe LMGTE PRO, vista la mancanza di Costruttori impegnati ufficialmente.

La notizia era ormai nell'aria da un po' e a Sebring, in occasione del primo evento stagionale del 2022, era già stato annunciato che si sarebbe portata avanti la categoria solamente con un minimo di 4 vetture iscritte.

Come noto, Ferrari, Porsche e Corvette si stanno preparando per le rispettive avventure con le nuove Hypercar e LMDh, dunque non hanno più interesse a finanziare programmi ufficiali paralleli con le GTE.

Nel 2024 queste macchine scompariranno lasciando spazio alle GT3, come approvato tempo fa dal Consiglio Mondiale FIA, per cui i vertici della Federazione e del campionato hanno scelto di anticipare i tempi, come spiegato dall'Automobile Club nella conferenza stampa indetta questa mattina a Le Mans.

A questo si aggiunge che la LMGTE AM verrà tolta alla fine del prossimo anno e che le GT3 dal 2024 avranno una Classe PRO-AM e benficeranno di un kit denominato 'GT3 Premium' che non prevede l'utilizzo di gomme 'confidential' ma di pneumatici 'commercial', oltre ad una aerodinamica evoluta rispetto alle GT3 standard, ma con limiti di costi controllati e stabiliti dal regolamento.

Per quanto riguarda la nuova generazione delle LMP2, in arrivo nel 2025 dopo diversi posticipi da parte della FIA, si è deciso che avranno un 'Adjustment of Performance' a regolarne le prestazioni un paio di volte all'anno.

Questo sarà un processo differente rispetto al Balance of Performance che viene utilizzato per le Hypercar e le GT, basandosi sui dati raccolti nelle serie in giro per il mondo, garantendo ai costruttori dei telai (Ligier, Oreca, Dallara e Multimatic) le medesime possibilità di successo.

Tutti i dettagli tecnici sono ancora in fase di studio e solo dopo l'introduzione delle LMDh si cercherà di capire quale direzione prendere. Confermata intanto la permanenza della sottocategoria PRO-AM nel FIA WEC.

Infine è stato anche annunciato il rinnovo del contratto con il Bahrain International Circuit di Sakhir fino al 2027 per continuare a disputare la 8h in Medio Oriente.