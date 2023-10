WEC | Ecco la nuova Aston Martin Vantage GT3

Aston Martin ha svelato la versione evoluta della Vantage GT3, che sarà a disposizione dei clienti a partire dal 2024. I primi scatti della vettura sono stati fatti a Silverstone durante i test svolti questa settimana.

L'arrivo della vettura fa parte di una riaffermazione del suo impegno nelle corse per i clienti in ambito GT assieme a Prodrive, partner dal 2004. Il nuovo responsabile di Aston Martin per l'endurance, Adam Carter, ha confermato che le nuove vetture saranno evoluzioni omologate delle attuali GT3 e GT4 introdotte nella stagione 2019.

Al momento non sono state fornite altre informazioni sulle vetture sviluppate da Prodrive per il marchio Aston Martin. Si sa che la nuova GT3 è nelle fasi finali di sviluppo in vista dell'omologazione, mentre la nuova versione GT4 della Vantage è già pronta.

Aston Martin GT3 Photo by: Uncredited

Aston Martin non ha reso noti i dettagli delle due giornate di test che si sono svolti a Silverstone lunedì e martedì di questa settimana. Si sa però che il pilota ufficiale Jonny Adam e Darren Turner, che ha un contratto con Aston Martin Lagonda e non con AMR, sono stati tra coloro che si sono messi al volante della nuova vettura.

Anche Phil Keen avrebbe guidato la vettura per conto di un potenziale cliente, insieme a Tomonobu Fujii, che corre per la squadra D'Station Aston nel WEC.

L'evoluzione della Vantage sarà ammessa a tutte le serie gestite secondo le norme FIA GT3. Ciò significa quelle gestite nell'ambito del GT World Challenge dall'organizzazione di Stephane Ratel, del GT Daytona Pro e del GT Daytona GTD nell'IMSA, nonché della nuova categoria LMGT3 che sostituirà la GTE Am per la prossima stagione WRC e nelle European Le Mans Series.

Si prevede che Aston sia uno dei costruttori a cui verrà concessa l'iscrizione alla categoria LMGT3 nel WEC a partire dal prossimo anno, anche se non ha ancora rivelato quale squadra sceglierà come suo rappresentante.

Aston Martin GT3 Photo by: Uncredited