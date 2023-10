WEC | Grosjean ha debuttato sulla Lamborghini SC63 ad Almeria

Lamborghini Squadra Corse è tornata in azione con la SC63 effettuando una sessioni di tre giorni di prove sulla pista di Almeria.

Il test spagnolo è stato molto importante per gli uomini della Casa di Sant'Agata Bolognese in collaborazione col team Iron Lynx, che hanno ricominciato i lavori di sviluppo sulla LMDh del Toro.

Questo era il telaio numero due costruito in Emilia, dopo l'incidente che aveva visto lo sfortunato Mirko Bortolotti andare a sbattere al Paul Ricard a fine agosto con conseguenti danni al primo esemplare.

In Andalusia erano presenti Andrea Caldarelli, appena annunciato da Lamborghini come primo pilota dell'equipaggio per l'IMSA SportsCar Championship, e Romain Grosjean, che ha fatto il suo esordio sulla SC63.

Romain Grosjean, Lamborghini Iron Lynx, Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini Squadra Corse

L’obiettivo principale di questi tre giorni era verificare l’affidabilità della vettura sui long run, mettendo assieme circa 2000 Km con risultati positivi e raccogliendo informazioni utilissime al prosieguo del lavoro, anche simulando situazioni di Full Course Yellow, ripartenze e strategie di vario genere.

Il primo giorno Grosjean ha osservato Caldarelli e la squadra lavorare - pubblicando anche una immagine sui social che lo ritrae emozionato e sorridente con le cuffie in testa ai box - per poi salire a bordo del prototipo in livrea completamente nero-carbonio nel pomeriggio e percorrere i primi km.

"E’ stata una tre giorni molto intensa, ma sono molto felice di aver potuto lavorare per la prima volta con il Team e la macchina in pista", ha sottolineato lo svizzero.

"La macchina si è dimostrata molto buona fin dai primi giri e non vedo l’ora di percorrere ancora chilometri sulla vettura nei prossimi test”.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Il Team Principal e AD di Iron Lynx, Andrea Piccini, ha aggiunto: "I test ad Almeria sono andati molto bene e siamo particolarmente soddisfatti perché abbiamo visto miglioramenti costanti, il che è promettente in vista di una fase cruciale e impegnativa della nostra preparazione".

"Siamo inoltre lieti di accogliere Romain nel nostro programma LMDh dopo averlo visto in azione in IMSA in Classe GTD PRO all'inizio dell'anno. Ci prepariamo a una serie di giornate di test molto importanti per dare il via alla nostra attività americana".

In Lamborghini si stanno preparando a spedire un telaio negli Stati Uniti per i test che verranno svolti in parallelo a quelli che sono in programma la prossima settimana in Europa.

Come già reso noto da tempo e ribadito anche in questa occasione, l'omologazione per l'IMSA avverrà tramite una serie di prove organizzate nel Nord America, ma l'esordio assoluto in gara della SC63 è previsto per la prima gara del FIA WEC in Qatar, ad inizio marzo 2024.