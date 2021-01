WEC: ecco i piloti Glickenhaus per la Hypercar 2021

La Glickenhaus Racing ha ufficialmente scelto i piloti che saliranno a bordo della sua Hypercar nella stagione 2021 del FIA World Endurance Championship.

Come noto da venerdì scorso - giorno della pubblicazione della entry-list del Mondiale - Gustavo Menezes e Ryan Briscoe erano i primi due nomi destinati al volante delle 007 LMH #708 e #709.

Ai due si aggiungono Romain Dumas, Olivier Pla, Pipo Derani, Franck Mailleux e Richard Westbrook, anche se le formazioni degli equipaggi dovranno ancora essere decise, con i primi test della macchina - gestita in collaborazione con Joest Racing e Podium Advanced Technologies - che avverranno a marzo in quel di Vallelunga.

"Ho sognato di correre a Le Mans da quando avevo 11 anni e siamo orgogliosi di tutti i piloti che si sono uniti alla nostra squadra - ha dichiarato Jim Glickenhaus, fondatore della Scuderia Cameron Glickenhaus - Siamo un Davide internazionale contro Golia, la nostra storia dice che siamo su un ring ben al di sopra della nostra classe di peso. Affrontiamo l'avventura per vincere godendocela a pieno".

L'AD Jesse Glickenhaus ha aggiunto: "Abbiamo fissato un obiettivo audace: costruire un'auto e una squadra per vincere la classifica assoluta a Le Mans e nel WEC. Siamo orgogliosi che tutti questi piloti si uniscano alla nostra squadra. Ognuno può correre con un bel ritmo in condizioni di pioggia e asciutto, giorno e notte. Sono tutti ragazzi umili quelli che si pongono davanti a questa sfida, con le ambizioni e i sogni di vincerla. Con loro abbiamo costruito un'auto e una squadra per competere al massimo livello assoluto delle gare endurance".

Frédéric Lequien, AD del FIA World Endurance Championship: "È molto incoraggiante vedere Glickenhaus Racing fare progressi costanti con la sua nuova Hypercar. La formazione dei piloti del team è impressionante e la loro esperienza nell'endurance porterà un grande bagaglio di conoscenze all'operazione. Non vediamo l'ora di accogliere Glickenhaus Racing sulla griglia di partenza nel 2021".