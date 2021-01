Kubica: "Niente DTM quest'anno, punto ad una LMP2"

Nel 2021 Robert Kubica non sarà al via del DTM, dopo una precisa valutazione degli impegni che il polacco affronterà quest'anno.

Avendo mantenuto il suo ruolo di terzo pilota in Sauber/Alfa Romeo in Formula 1, il ragazzo di Cracovia sa che questo sarà ciò che richiederà la massima concentrazione e disponibilità, per cui non vede possibile aggiungere anche quello di guidare le nuove GT3 nella serie tedesca.

"Le GT3 sono belle, ma sono totalmente diverse da guidare ed avendo mantenuto il mio ruolo di pilota di riserva in Alfa Romeo avrò degli impegni con la F1 e poco tempo per provare e adattarmici", commenta Kubica.

"E' una situazione che ho già vissuto l'anno scorso e non è stato per nulla semplice. Salirò sulla F1 ogni due-tre mesi per una sessione di Libere al venerdì o mezza giornata di prove, debbo dare indicazioni ad ingegneri e team più precise possibili e se dovessi dividermi anche col GT sarebbe tosta perché le GT3 richiedono un po' troppo tempo per l'adattamento".

In questo weekend il 36enne sarà in azione a Daytona con la Oreca 07-Gibson della High Class Racing condividendo il volante della LMP2 #20 con Dennis Andersen, Ferdinand Habsburg ed Anders Fjordbach.

Questo potrebbe essere invece uno spiraglio per una nuova sfida coi prototipi, che secondo Robert sono più affini al suo stile e si incastrerebbero meglio con le altre cose segnate in agenda per quest'anno.

"Sono a Daytona con la LMP2 anche per questo motivo, i prototipi sono vetture con tanto carico aerodinamico e molto più simili ad una F1 rispetto ad una GT3. Sto cercando di capirli e imparare. Se ci fosse una possibilità, chiaramente la coglierei. Ci sto lavorando e la LMP2 è il mio obiettivo principale, mi piacerebbe provare a correre con questa vettura se possibile".

"Ovviamente l'impegno con la Alfa Romeo in F1 è quello principale, quindi ho già parecchio da fare. Inoltre abbiamo visto che con la pandemia è diventato molto difficile far combaciare due impegni diversi, viste le concomitanze. Cercherò di correre comunque per qualche gara, ma per il momento non voglio pensare oltre. Meglio concentrarsi su questa stagione, per il futuro si vedrà".

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins