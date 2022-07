WEC | Ecco i biglietti e le attività per i fan alla 6h di Monza

Carica lettore audio

Mancano pochi giorni al secondo fine settimana dedicato alle gare di durata all’Autodromo Nazionale Monza, col Tempio della Velocità che si prepara ad accogliere i team del World Endurance Championship che correranno domenica 10 luglio la 6 Ore di Monza.

La tappa italiana del Campionato del Mondo Endurance arriva ad un mese di distanza dalla 24 Ore di Le Mans dove Toyota ha segnato una doppietta a podio con gli equipaggi formati da Buemi-Hartley-Hirakawa e Conway-Kobayashi-Lopez. Il costruttore giapponese dovrà però vedersela a Monza con un nuovo e temibile avversario.

Proprio nel round italiano del WEC debutterà infatti la nuova e attesa Hypercar Peugeot 9X8 che si aggiungerà alle due Toyota GR10 – Hybrid, alla Alpine A480 – Gibson e alla Glickenhaus 007 LMH già in lotta per il titolo nella classe regina.

Il veloce circuito monzese sarà dunque il rinomato palcoscenico su cui i fan di tutto il mondo vedranno per la prima volta in azione il prototipo della Casa del Leone, proprio come successe esattamente quindici anni fa.

Il pubblico dovrà aspettarsi un’accesa competizione in pista con le sei Hypercar presenti, insieme alle 14 LMP2 e 18 LMGTE, per un totale di 38 vetture in gara. Lo start della WEC 6 Ore di Monza è in programma domenica 10 luglio a mezzogiorno.

Nella stessa giornata è prevista una sessione di autografi con tutti gli equipaggi, tra cui 11 piloti italiani, nella pitlane che sarà pertanto aperta agli spettatori per un’ora a partire dalle 9:20. Ci si potrà così avvicinare ai box e ammirare da vicino prototipi e auto che, poche ore dopo, correranno tra i cordoli monzesi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez - Partenza, 6 ore di Monza Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche il paddock, affollato di motorhome e addetti ai lavori, sarà accessibile al pubblico con lo speciale biglietto VIP Paddock da acquistare in abbinamento al biglietto d’ingresso in circuito, con cui è possibile salire su tutte le tribune aperte.

Ad intrattenere gli spettatori non saranno però solo le attività di pista. Nell’area retrostante le tribune Garden sarà aperta da venerdì a domenica la Fan Area. All’interno, il villaggio WEC con le attività per bambini e adulti, gli stand con la distribuzione di gadget, i corner per l’acquisto dell’abbigliamento ufficiale del campionato e dell’Autodromo e i food truck.

Il sottofondo musicale della Fan Area sarà affidato a Radio 105 con un DJ set nella giornata di domenica quando sarà presente anche la conduttrice Diletta Leotta che incontrerà i suoi fan e offrirà ad alcuni fortunati, la possibilità di accompagnarla sulla griglia di partenza.

Prima del via, sul rettifilo, suonerà inoltre l’Orchestra Italiana Bagutti con otto musicisti e tre cantanti che accompagneranno le fasi preparatorie prima dello spegnimento dei semafori con un repertorio contemporaneo ad alta energia che entusiasmerà le tribune e, infine, il tradizionale Inno di Mameli.

Venerdì l’ingresso in Autodromo è gratuito, con il solo pagamento del parcheggio interno per l’auto, mentre sabato, giorno di qualifiche, e domenica sarà necessario acquistare il biglietto d’ingresso, prenotandolo in anticipo dal sito www.monzanet.it oppure telefonando al numero verde 800-905450.

Il programma sportivo completo e maggiori informazioni sulle modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale dell’Autodromo Nazionale Monza.