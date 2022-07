WEC | 6h di Monza: ecco il nuovo BoP con le Peugeot

Carica lettore audio

Il Dipartimento Tecnico del FIA World Endurance Championship ha pubblicato il Balance of Performance valido per la 6h di Monza che si disputerà questo fine settimana.

Sul Tempio della Velocità va in scena il quarto evento della stagione 2022 e la grande novità sarà l'esordio della Peugeot 9X8 in Classe Hypercar, per la prima volta contro Toyota, Glickenhaus ed Alpine.

Stando al bollettino, il prototipo del Leone sarà sui 1079kg, con una potenza per stint di 909MJ e attivazione del sistema ibrido che porterà la trazione ad essere integrale dai 150km/h in su. Il picco massimo sarà invece di 515kW (691CV).

Per le altre macchine si possono invece fare dei confronti rispetto a quanto era stato comunicato per la 24h di Le Mans di un mese fa, con le Toyota GR010 Hybrid che aumentano di 1kg salendo a 1071 in totale, ma anche la potenza che ora è a 905MJ e mantenendo l'attivazione dell'ibrido a 190km/h, con picco a 513kW (688CV).

Glickenhaus 007 LMH Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus

La Glickenhaus 007 LMH resta sui 1030kg, ma con un incremento di potenza per stint a 921MJ, cosa che vale anche per la Alpine A480-Gibson LMP1 - in Francia pesantemente penalizzata, come ricorderete - sempre sui 952kg, ma a 795MJ dai 753MJ che le erano stati dati a la Sarthe. Il picco della vecchia LMP1 preparata dal Team Signatech è 428kW (574CV).

In Classe LMGTE PRO le Ferrari 488 saranno sui 1255kg di peso, con una capienza di serbatoio incrementata a 95 litri e un aumento di 0.06 BAR nella potenza.

Il peso è il medesimo per le Corvette C8.R messe a punto dalla Pratt&Miller con un serbatoio di 97 litri, mentre le Porsche 911 RSR-19 sono su 1264kg e avranno un serbatoio di 102 litri.

Anche in Classe LMGTE AM le Ferrari si vedono ampliare la capienza del serbatoio salendo a 92 litri, oltre che ricevere +0.04 BAR nella spinta del turbo, con un peso base di 1265kg.

Le Aston Martin Vantage avranno un peso di 1237kg e 89 litri di carburante nel serbatoio, 10 in meno delle Porsche, le quali monteranno restrittori da 30,3mm e correranno sui 1274kg.

Per le Aston di TF Sport (#33) e NorthWest AMR (#98), e per le Porsche di GR Racing (#86) e Dempsey-Proton (#77) verranno applcati i pesi aggiuntivi a seconda dei risultati ottenuti recentemente, come prevede il regolamento.

FIA WEC - 6h di Monza: BoP HYPERCAR

FIA WEC - 6h di Monza: BoP LMGTE