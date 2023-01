WEC | 13 Hypercar per il 2023: no a Isotta Fraschini, c'è Vanwall

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti alla stagione 2023, che vedrà in griglia un totale di 38 vetture.

Nella Classe Hypercar sono presenti 13 auto, ma purtroppo non è stata accettata la domanda di Isotta Fraschini, che quindi tenterà di prendere parte agli eventi sfruttando le adesioni gara per gara, come prevede il regolamento.

La novità è l'accettazione della Vanwall Vandervell LMH costruita dalla ByKolles Racing, sulla quale appare il nome di Jacques Villeneuve al fianco dei già annunciati Esteban Guerrieri e Tom Dillmann.

A questa si aggiungono le due LMH di Ferrari, Peugeot e Toyota, la singola 007 della Glickenhaus e le LMDh di Cadillac e Porsche Penske Motorsport. Le 963 private di Jota e Proton Competition appaiono, ma sappiamo già che correranno solamente quando saranno consegnate ai team dalla Casa madre.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

In Classe LMP2 avremo invece 11 Oreca 07-Gibson, due gestite a testa da Prema, United Autosports, Alpine e Team WRT, mentre una sola è per Inter Europol Competition e Vector Sport.

Infine sono 14 le GTE presenti in elenco per la Classe LMGTE AM, all'ultimo anno di vita di queste macchine prima dell'arrivo delle GT3.

Le Ferrari sono preparate da AF Corse, due in proprio e una griffata Richard Mille, alle quali si aggiunge quella di Kessel Racing.

Le 488 se la vedranno con l'unica Corvette C8.R del lotto e soprattutto contro il battaglione delle Porsche, rappresentate da Project 1, Dempsey Proton Racing, Proton Competition, GR Racing e dalla novità Iron Lynx, che ha due 911 e una sarà per le Iron Dames Frey/Gatting/Bovy.

Infine confermate le Aston Martin di NorthWest AMR, D'station Racing e ORT by TF Sport.

#50 Ferrari LMH: Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, #51 Ferrari LMH: Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi Photo by: Ferrari

"Il FIA World Endurance Championship sta per iniziare una delle stagioni più emozionanti di sempre. Sette costruttori si schierano sulla griglia delle 13 Hypercar", ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest.

"La stagione comprende la 24 Ore di Le Mans del Centenario, attesissima dagli appassionati di automobilismo di tutto il mondo. Ci vediamo a Sebring l'11 marzo per il prologo di questa fantastica stagione".

Richard Mille, Presidente della Commissione Endurance FIA, aggiunge: "L'enorme numero di iscritti sottolinea la crescita e l'attrattiva del FIA World Endurance Championship anno dopo anno. La classe Hypercar ha raggiunto il livello che avevamo previsto nei primi giorni di sviluppo di questo concetto, con 13 iscritti di sette diversi marchi automobilistici".

"La classe LMP2 continua a essere una piattaforma altamente competitiva, mentre avere un'unica classe GT è un passo nella giusta direzione che pone le basi per il futuro della categoria nella serie endurance più importante del mondo. Sono convinto che il 2023 segnerà l'inizio di una nuova era d'oro nella storia del FIA WEC".

Frédéric Lequien, AD del FIA WEC, chiosa: "È davvero fantastico vedere il WEC e le corse sportscar in generale andare di bene in meglio. Vorrei cogliere l'occasione per dare un caloroso benvenuto ai nostri amici di Cadillac, Ferrari, Porsche e Vanwall che quest'anno si uniscono alla nostra classe Hypercar".

"E' un grande onore avere così tante case automobilistiche globali che si impegnano nel WEC e ripongono la loro fiducia nel nostro campionato. È inoltre molto incoraggiante vedere una forte partecipazione nella LMP2 e un record anche nella LMGTE Am: il WEC si sta preparando per la sua migliore stagione fino a oggi".

N° Team Auto Piloti Hypercar - 13 Auto * mancheranno a Sebring 2 Cadillac Racing Cadillac V-LMDh Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38* Hertz Team JOTA Porsche 963 Yifei Ye TBA TBA 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Muller 99* Proton Competition Porsche 963 Gianmaria Bruni TBA TBA 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas TBA TBA LMP2 - 11 auto 9 Prema Racing Oreca 07-Gibson Juan Manuel Correa TBA TBA 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen TBA TBA 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque TBA 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson 28 JOTA Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael TBA TBA 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Fabio Scherer TBA 35 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Matthieu Vaxiviere TBA TBA 36 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Andre Negrao TBA TBA 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade TBA TBA 63 Prema Racing Oreca 07-Gibson Doriane Pin TBA TBA GTE Am - 14 auto 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

Michael Dinan Charlie Eastwood 33 Corvette Racing Corvette C8.R Ben Keating

Nicky Catsburg TBA 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr Francesco Castellacci TBA 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 PJ Hyett Gunnar Jeanette TBA 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

TBA TBA 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried TBA TBA 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luis Perez Companc TBA TBA 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright TBA TBA 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Harry Tincknell TBA TBA 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana TBA TBA 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson