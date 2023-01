WEC | Isotta Fraschini esclusa: "Delusione che ci stimola di più"

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship e l'Automobile Club de l'Ouest non hanno accettato l'iscrizione della Isotta Fraschini alla stagione 2023.

Il marchio milanese è pronto a tornare nel mondo dei motori sia con la vettura da corsa che con un progetto stradale, sui quali sta lavorando alacremente ormai da alcuni mesi.

Gli sforzi profusi nelle ultime settimane dal responsabile Claudio Berro e dai suoi collaboratori per ultimare le pratiche burocratiche, presentandole nei termini prestabiliti, non sono stati premiati ed oggi è giunta la conferma che la Isotta Fraschini non è stata ammessa nell'elenco dei partecipanti all'intera annata della serie.

Nonostante il Comitato di Selezione FIA abbia negato l’iscrizione, il programma di costruzione e sviluppo della Tipo 6 LMH-C rimane immutato e procede secondo i piani, avendo per altro ricevuto nei giorni scorsi la prima scocca realizzata da Michelotto.

Come prevede il regolamento, questa decisione è inappellabile, ma rimane la possibilità di iscriversi sfruttando la formula gara-per-gara, con l'intenzione di presentare l'auto in febbraio e dare il via al lavoro in pista per poter poi essere presenti alla tanto sognata 24h di Le Mans.

Una volta omologata, per arrivare in griglia sul Circuit de la Sarthe il 10-11 giugno, la Isotta Fraschini LMH gestita in collaborazione con il team Vector Sport dovrà prendere parte ad almeno un paio di gare del calendario. Esclusa la prima di Sebring del 17 marzo, non resta che attendere le successive tappe di Portimao e Spa-Francorchamps.

Isotta Fraschini LMH Photo by: Isotta Fraschini

“La delusione è grande, non lo neghiamo, ma questa decisione del Comitato WEC ci stimolerà ancora di più per dimostrare le capacità tecniche della Casa", afferma Berro.

"I nostri programmi non cambiano, continueremo a testare e sviluppare assieme al team Vector la Tipo 6 LMH-C, per poi presentare la domanda di omologazione nei tempi previsti".

Gary Holland, Team Principal di Vector Sport, ha aggiunto: “Ovviamente siamo un po’ delusi dal fatto che non ci sia posto sulla griglia per l’intera stagione, ora però abbiamo più tempo per entrare in un pieno programma di test e sviluppo con la nuova Tipo 6 LMH C".

"Seguiremo l’esempio di altri costruttori che nel passato hanno iscritto le auto 'gara per gara', se verrà accettato dalla FIA e dal WEC”.

Di fatto si è ricreata una situazione simile vista un anno fa con la Hypercar che la ByKolles Racing avrebbe voluto piazzare in griglia; allora non esisteva ancora la formula delle iscrizioni gara-per-gara e soprattutto la scuderia di Colin Kolles non aveva una vettura stradale di un marchio costruttore di riferimento (oggi è Vanwall), dunque la domanda venne rigettata per questi motivi.

Per quanto riguarda Isotta Fraschini, il marchio stradale c'è e il progetto dell'auto prosegue in parallelo come affermato dallo stesso Berro nell'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com prima di Natale. Vedremo quindi se con il passare delle settimane il programma avanzerà rapidamente, oppure se bisognerà attendere il 2024 per il debutto contro gli altri rivali di categoria.