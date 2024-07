La nuova gomma Michelin per WEC e IMSA arriverà per il 2026

La Michelin ha deciso di rimandare al 2026 l'introduzione della nuova gomma per il FIA World Endurance Championship e l'IMSA SportsCar Championship.

Gli attuali pneumatici denominati Pilot Sport che vengono utilizzati dai prototipi Hypercar e LMDh continueranno quindi ad essere forniti anche per la prossima stagione di entrambi i campionati, dopo le valutazioni fatte dai dirigenti del Costruttore di coperture francesi.

Inizialmente l'esordio della nuova gamma sarebbe dovuto avvenire nel 2025, con gli ultimi test che hanno avuto luogo lo scorso weekend al Circuit Of The Americas di Austin, dove l'1 settembre ci sarà la Lone Star Le Mans, sesta tappa stagionale del WEC.

In Michelin hanno scelto di non correre con l'introduzione del nuovo tipo di gomma, in modo da effettuare altre prove con calma e recuperare pure il tempo perso in alcuni test organizzati che hanno visto il meteo rovinare i piani sui lavori con le slick.

Pneumatici Michelin Foto di: JEP / Motorsport Images

L'accordo preso assieme a FIA, Automobile Club de l'Ouest e IMSA vedrà quindi il nuovo pneumatico Michelin Pilot Sport fare la sua prima apparizione ufficiale in gara alla 24h di Daytona del 2026 sui prototipi iscritti alla Classe GTP della serie americana.

"Michelin sta attualmente sviluppando la sua nuova gamma di pneumatici Pilot Sport per le gare Endurance. L'obiettivo di questa futura gamma è quello di migliorare il riscaldamento, in particolare sulle mescole più dure, così come per quanto riguarda consistenza e durata", ha spiegato il responsabile Pierre Alves.

"I nuovi pneumatici conterranno anche più materiali rinnovabili e riciclati. Inizialmente prevista per la prossima stagione, la nuova gamma entrerà in pista nel 2026. In accordo con tutti i collaboratori e le autorità sportive, Michelin ha deciso di prendersi più tempo, dato che quest'anno le opportunità di test sono state meno numerose del previsto".

"L'attuale gamma Michelin Pilot Sport Endurance è perfettamente adatta ai requisiti delle griglie del FIA WEC e dell'IMSA SportsCar Championship ed è già stata integrata nel processo di BoP. Quindi, continueremo con essa nel 2025".