WEC | Nel 2025 potrebbe cambiare la regola di 2-3 piloti Hypercar

La regola che in Classe Hypercar del FIA World Endurance Championship permette al momento di correre a due o tre piloti potrebbe essere modificata per la stagione 2025.

È in discussione una potenziale modifica delle regole che imponga l'obbligo di avere tre piloti, in risposta alle richieste di team e costruttori dopo la decisione di Cadillac e Chip Ganassi Racing di correre con una formazione a due nelle gare di 6h di questa stagione.

"Ci stiamo pensando, ma dovrete aspettare una risposta", ha detto il presidente dell'ACO, Pierre Fillon senza entrare in ulteriori dettagli.

Vincent Vosse, il cui Team WRT gestisce le BMW,LMDh in Hypercar, ha confermato che la sua è stata una delle squadre a sollevare la questione.

"Vorrei che il regolamento stabilisse chiaramente quanti piloti devono correre, se due o tre - ha dichiarato a Motorsport.com - Due piloti offrono chiaramente un vantaggio in termini di tempo in pista e di strategia di squadra, ma noi abbiamo scelto di correre in tre perché è il numero necessario per la 24 Ore di Le Mans, la gara più importante dell'anno".

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

Sam Hignett, team principal di Jota (che, in attesa di ufficialità, rileverà il programma Cadillac per il 2025), ha suggerito che i regolamenti dovrebbero rimanere invariati e la scelta di due o tre piloti lasciata alle squadre.

"Due piloti offrono un vantaggio per le gare di sei ore, non c'è dubbio. Ma è necessario per essere pronti per Le Mans, ed è per questo che ne schieriamo tre. È una scelta del team e dovrebbe essere lasciata così", ha detto.

Le regole sulla composizione di un equipaggio di piloti in Hypercar sono attualmente libere, con l'unica riserva che non sono ammessi i Bronze.

Una modifica del regolamento che obbligasse i team a gestire tre piloti dovrebbe essere accompagnata da regole sul tempo di guida per la categoria principale del WEC.

Al momento, l'unica clausola del regolamento sulla quantità di tempo che un pilota trascorre al volante è un minimo di un'ora per avere diritto ai punti del campionato.

La decisione di Ganassi di far correre Earl Bamber e Alex Lynn come coppia nelle gare di 6h a bordo della Cadillac V-Series.R #2 ha invertito una tendenza nella classe regina del WEC che risale al rilancio della serie nel 2012.

Da allora, solo cinque gare del WEC sono state vinte da una formazione di due piloti. La Toyotasi presentò ad Interlagos e Shanghai con Alex Wurz e Nicolas Lapierre durante quell'annata, mentre Sebastien Buemi e Anthony Davidson hanno corso in coppia per la seconda metà del 2014, dopo che Lapierre fu escluso dalla formazione della Toyota #8, vincendo al Fuji e a Shanghai e conquistando il titolo LMP1.

Quest'anno Jota ha trionfato con la sua Porsche 963 LMDh #12 a Spa con Will Stevens e Callum Ilott, quando Norman Nato non era disponibile perché impegnato nella Formula E a Berlino.