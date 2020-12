W Series: ecco le 8 gare del calendario 2021 con la F1

Saranno 8 gli eventi che comporranno la stagione 2021 della W Series come supporto alla Formula 1.

Il campionato tutto al femminile, fino ad ora presente nei weekend del DTM, in questo 2020 non ha potuto correre per via della pandemia di Coronavirus, ma l'anno prossimo tornerà al fianco del circus, come annunciato già da qualche settimana.

Il calendario provvisorio comincia a fine giugno da Le Castellet, poi si procederà con le gare di luglio a Spielberg, Silverstone e Budapest, con Spa-Francorchamps e Zandvoort come ultime corse dell'estate prima della doppia trasferta prevista in ottobre ad Austin e Città del Messico.

"La prospettiva di vedere la W Series correre al fianco della Formula 1, la più importante serie di corse automobilistiche del mondo, è diventata ancora più allettante in seguito all'annuncio del nostro calendario di gare del 2021 - ha dichiarato Catherine Bond Muir, AD della W Series - Gli otto round permetteranno alle nostre veloci e competitive ragazze di mostrare le loro abilità su alcuni dei circuiti più iconici del mondo, in Europa e America, e di seguire letteralmente le scie dei più grandi piloti del mondo".

"La missione della W Series sarà sempre quella di promuovere gli interessi e le prospettive delle donne pilota e di ispirare le ragazze e le donne di tutto il mondo. Il nostro programma di gare del 2021, in collaborazione con la Formula 1, aumenterà in modo significativo la nostra portata, l'impatto e l'influenza a livello globale, posizionando la W Series sul più grande palcoscenico delle corse automobilistiche e portandoci verso nuovi pubblici e territori. Le nostre pilotesse sono pronte a correre e a divertirsi; siamo impazienti di cominciare la stagione 2021, che partirà in Francia il prossimo giugno".

Il boss della F1, Ross Brawn, ha aggiunto: "Siamo lieti di annunciare le otto gare di Formula 1 a cui la W Series parteciperà nel 2021. C'è un mix davvero entusiasmante di circuiti che metterà in mostra l'eccezionale talento dei piloti della serie. Crediamo che sia molto importante dare a tutti la possibilità di raggiungere i più alti livelli del nostro sport, e la collaborazione con la W Series dimostra la nostra determinazione e impegno a costruire una maggiore diversità in tutta la Formula 1".

W Series - Calendario provvisorio 2021

26 giugno - Le Castellet, Francia

3 luglio - Spielberg, Austria

17 luglio - Silverstone, UK

31 luglio - Budapest, Ungheria

28 agosto- Spa-Francorchamps, Belgio

4 settembre - Zandvoort, Olanda

23 ottobre - Austin, USA

30 ottobre - Città del Messico, Messico