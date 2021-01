La W Series effettuerà cinque giorni di test a Valencia

Sarà la prima azione in pista per la serie tutta al femminile, dopo l'annullamento della stagione 2020 a causa della pandemia COVID-19.

Tutte le donne pilota che erano in lizza per la stagione 2020, compresa la campionessa della stagione inaugurale della W Series Jamie Chadwick, sono attese per la stagione 2021.

Il test, che si terrà sul circuito spagnolo dal 26 al 30 aprile, rappresenterà una preziosa occasione per mettersi al passo con le vetture di Formula 3 della serie Tatuus T-318.

"Dopo il successo della stagione inaugurale della W Series nel 2019, la delusione per la pausa forzata in pista dello scorso anno e l'entusiasmo che ha seguito l'annuncio della nostra nuova partnership con la Formula 1, tutti alla W Series non vedono l'ora che arrivi la nostra seconda stagione", ha dichiarato Caroline Bond Muir, CEO della W Series.

"Ci saranno tutte le donne pilota che avrebbero dovuto correre con noi nel 2020, inclusa la campionessa in carica della W Series Jamie Chadwick. So che ognuna di loro assaporerà la prospettiva di mettersi al volante delle nostre Tatuus T-318 Formula 3 e di trovarsi per la prima volta in un paddock della W Series dopo lo spettacolare finale della nostra prima stagione a Brands Hatch ad agosto 2019".

"La nostra prima gara del 2021 si svolgerà al Circuito Paul Ricard, in Francia, il 26 giugno, e la sessione di cinque giorni in pista di aprile al Circuito Ricardo Tormo sarà la preparazione perfetta per quel circuito impegnativo".

Il direttore di gara della W Series Dave Ryan dice che la lunga pausa per i suoi piloti dovuta alla pandemia di Covid-19 è la ragione per cui sono stati introdotti cinque giorni di test.

"I test pre-campionato sono sempre importanti, ma questo lo è soprattutto dato il lungo periodo che le nostre donne pilota hanno trascorso lontano dall'azione in pista a causa della pandemia del Coronavirus", ha detto Ryan.

"E' per questo motivo che abbiamo riservato cinque giorni per i test pre-campionato della W Series di quest'anno. I nostri ingegneri e meccanici avranno ora l'opportunità di avere le Tatuus T-318 Formula 3 della W Series in perfetta forma per l'entusiasmante stagione che ci attende.

"Cinque giorni di test garantiranno che i nostri piloti, vecchi e nuovi, possano imparare il più possibile sulle nostre auto e affinare la loro tecnica di guida, permettendo loro di mostrare appieno le loro capacità quando la W Series farà il suo debutto sul più grande palcoscenico delle corse automobilistiche a Le Castellet, in Francia, a giugno".

Come già riferito in precedenza, quest'anno la W Series si aggiungerà alle categorie di supporto della Formula 1 e sarà presente in otto eventi di F1, anche se il format e gli orari devono ancora essere annunciati.

La stagione inizierà al Gran Premio di Francia a Le Castellet il 24-26 giugno.