Michele Imberti riparte dal Mugello con ottime speranze

Prima sessione di libere passata a prendere confidenza con la nuova macchina, nonostante sia dello stesso gruppo, le reazioni sono differenti. Prima sessione conclusa con il tempo di 2’18”887 con solo quattro passaggi all’attivo. La bomba d’acqua che si è abbattuta sul circuito toscano, poco dopo il semaforo verde, ha fatto desistere Michele a continuare per evitare rischi inutili.

Seconda sessione completamente diversa, con caldo, sole e soprattutto pista asciutta. Alla fine il risultato è stato di 1’59”653 che ha permesso a Michele di svettare tra le vetture DSG conquistando il settimo posto nella generale. Come di consueto, turno di qualifica molto tirato e la lotta è stata serratissima. Alla fine nono posto assoluto e secondo tra le DSG.

Gara 1 incredibile e piena di emozioni, dove Michele ha dimostrato di amare la pista toscana e di trovarsi completamente a suo agio sulla vettura spagnola. Sotto la bandiera a scacchi Michele si piazza al quarto posto, davanti a numerose TCR dotate di sequenziale, nella classifica assoluta e soprattutto vince tra le DSG.

Gara 2 sfortunata, causa di un contatto con la Hyundai di Pellegrini che lo chiude alla Savelli mandandolo nella via di fuga. Secondo appuntamento della serie al Marco Simoncelli di Misano Adriatico nel weekend del 31 Luglio-2 Agosto.

Michele Imberti: "E’ stato bello ritornare in pista dopo la stagione al volante della Golf. In merito al weekend sono soddisfatto a metà. Potevo avere maggiori riferimenti dalle libere, se non si fosse abbattuta la bomba d’acqua. Ho preferito non rischiare e comunque in qualifica abbiamo faticato tanto con l’assetto. In gara 1 ho cercato di entrare subito in modalità 'attacco'. Ho sfruttato al meglio la partenza e ho recuperato due posizioni. Ho spinto ed è arrivata la vittoria tra le DSG, una bella soddisfazione soprattutto perché completata dal quarto posto nell’assoluta davanti a diverse vetture con il sequenziale. Deluso da gara 2, finire una gara in sabbia poco dopo il via non è il massimo, tra l’altro per un contatto gratuito mentre avevo la macchina davanti. C’era la possibilità di una buona prestazione. Ci rifaremo a Misano".