Salvatore Tavano ha scritto un'importantissima pagina di storia nel weekend al Mugello, regalando la primissima vittoria in assoluto alla nuova Cupra Leon Competición TCR.

La vettura presentata solamente a metà febbraio a Martorell era alla gara d'esordio in un campionato turismo vero e proprio e il siciliano ha dato subito prova delle qualità del mezzo e del talento da Campione in carica del TCR Italy quale è.

L'impresa è ancor più incredibile se pensiamo che gli uomini della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, capitanati da Tarcisio Bernasconi, hanno ricevuto le due nuove Cupra (quella di Tavano e l'altra per il suo compagno Simone Pellegrinelli) dalla Spagna solamente ad inizio settimana, riuscendo quindi a formalizzare l'iscrizione alla serie tricolore 2020.

E già in Gara 1 Tavano ha piazzato il colpaccio, partendo quarto e issandosi in vetta dopo una manciata di km, conducendo poi la gara senza troppi patemi e tagliando il traguardo nel tripudio dei "Girasoli".

"Sono felice per tutto il team, ma il primo grazie va al capo di Cupra Italia, Pierantonio Vianello, e a tutti quelli che ci hanno dato fiducia e motivazioni per essere qui oggi, fra le mille difficoltà - ha detto il siciliano ad ACI Sport a fine corsa - Ringrazio anche la squadra e Tarcisio Bernasconi che la guida. I ragazzi della Scuderia del Girasole sono stati veramente fantastici, hanno completato le macchine solamente giovedì notte!"

"E' stato un inverno infinito e difficilissimo, siamo arrivati proprio all'ultimissimo secondo ad iscriverci aspettando la nuova auto. Sono felicissimo di questo debutto vittorioso. Le incognite erano grosse, per questo è stato faticosissimo, la testa e il cervello non hanno potuto mai staccare, ho dovuto lottare con gli avversari per tutta la gara, un bello stress!"

In Gara 2 il potenziale per fare il bis c'era tutto, ma una foratura all'anteriore destra dopo neanche due giri ha costretto Tavano a tornare ai box.

"In Gara 2 ammetto che ci aspettavamo di più, dopo una buona partenza si è manifestato un problemino tecnico che mi ha costretto a rientrare ai box, per cui la gara è stata compromessa".

Fra l'altro l'errore più grosso è stato fatto proprio nel frangente del rientro, perché Tavano alla "Savelli" ha imboccato la via di fuga che è collegata alla pit-lane, risparmiandosi quindi mezzo giro su tre ruote. Qui però il team lo ha rimandato in pista, anziché ritirarlo dall'evento, per cui è giunta inevitabile la penalità a fine gara che lo spedisce in fondo alla classifica, nonostante il nativo di Siracusa fosse riuscito a rimontare fino alla zona punti sfruttando le Safety Car.

"Il bilancio del weekend però è positivo, abbiamo ricevuto in extremis la macchina e senza aver avuto modo di provarla nei test siamo riusciti già a vincere un round. Ovviamente c'è da lavorare, in Gara 2 ce ne siamo resi conto pagandone le conseguenze, questo significa che dobbiamo andare avanti a testa bassa, anche perché il campionato ha mostrato di essere competitivo e quindi è uno stimolo per andare avanti senza distrarci".