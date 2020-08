Carrera Cup Italia, Misano: Quaresmini dominante in qualifica!

Qualifica da brividi a Misano per il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia. I brividi li regala in particolare Gianmarco Quaresmini, che con la 911 GT3 Cup guadagna la pole position per gara 1 in notturna stasera con il tempo monstre di 1'34"882, unico ad abbattere il muro dell'1 e 35 e nuovo recordman del tracciato romagnolo.

Per il driver bresciano campione 2018 è un risultato "pesante" vista la condizione di capoclassifica provvisorio del monomarca tricolore, tanto più che al suo fianco, in prima fila, non si accomoderà uno dei suoi più immediati inseguitori, ma Stefano Monaco. Seppure staccato di oltre 3 decimi, il sempre più sorprendente portacolori di Dinamic Motorsport ha staccato un comunque ottimo secondo tempo con un 35 basso e ora si giocherà le proprie carte lì davanti. Il 22enne italo-svizzero dello Scholarship Programme ha preceduto di un decimo David Fumanelli (Team Q8 Hi Perform) e Alberto Cerqui (AB Racing), che condivideranno la seconda fila.

In agguato pure il campione in carica Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport), quinto a 6 decimi davanti ad Aldo Festante (Ombra Racing) e al duo di Dinamic Motorsport formato da Lodovico Laurini e Nicola Baldan. Nono tempo per la certezza della Michelin Cup Bashar Mardini (Tsunami RT), nonostante un testacoda proprio nel finale in curva 2. Emil Skaras completa la top-10 con la seconda 911 GT3 Cup di Ombra Racing dopo un'ottima PQ1.

Primo escluso nel taglio della PQ1 ("colpo di reni" di Festante a 3 minuti dalla fina della prima sessione) è Marzio Moretti, che ha comunque mostrato un passo convincente alla sua prima qualifica in Carrera Cup Italia con la 911 GT3 Cup di Bonaldi Motorsport, che posizionerà dunque in apertura di sesta fila in gara 1, con al fianco un altro rookie, Leonardo Caglioni (Ombra Racing), e alle spalle Giovanni Altoè (Raptor Engineering) e Risto Vukov (GDL Racing), apparsi entrambi meno brillanti rispetto al Mugello, almeno sulla prestazione pura.

Bella quindi la battaglia di Michelin Cup alle spalle dell'irraggiungibile Mardini. Luca Pastorelli (Krypton Motorsport) ha avuto la meglio su Piero Randazzo (AB Racing): i due occuperanno l'ottava fila dello schieramento, mentre 19esimo ha concluso la sua prima qualifica nel monoamrca tricolore Davide Scannicchio (Ghinzani Arco Motorsport), che ha preceduto i compagni di squadra Bianconi-Mercurio, equipaggio che ha guadagnato la pole position della SIlver Cup per un solo decimo su Biolghini-Scarpellini del team Tsunami.

Stasera alle 22 la gara 1 in notturna annuncia grande equilibrio e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 2014 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it . Replica domenica alle 12.15 su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) prima della diretta di gara 2.

I tempi della qualifica