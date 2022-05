Carrera Cup Italia | Imola: che rientro per De Amicis!

Carica lettore audio

Per Alberto De Amicis è arrivata immediatamente la pole position di Michelin Cup al rientro nella Porsche Carrera Cup Italia, il cui primo round è in corso a Imola. In condizioni insidiose dapprima con gomme rain e poi con le slick, il pilota di Guidonia, in forze al team Ebimotors, è stato l’unico dei protagonisti della categoria a passare in PQ2 con i Pro, concludendo al 15esimo posto assoluto una qualifica insidiosa che gli ha permesso di precedere rivali diretti come Piero Randazzo, Francesco Fenici e Alex De Giacomi, mentre il campione in carica Marco Cassarà è chiamato a un “rimontone” dalle retrovie.

Per De Amicis, insomma, c’è l’opportunità di poter concretizzare un buon risultato in gara e mettersi subito nella mischia: “Dopo 6 anni e mezzo che mancavo da una qualifica in Carrera Cup è andata bene. Ritrovare tutti gli automatismi e considerando anche le condizioni mutevoli e le tante auto in pista non è stato facile”, racconta il driver di Ebimotors, che continua: “Abbiamo avuto subito un ottimo riscontro con le rain all’inizio, poi mi sono confermato con le slick e sono contento. Poi in PQ2 il team manager ha consigliato di conservare le gomme per la gara perché comunque l’obiettivo era stato già raggiunto”.

La rincorsa al titolo Michelin Cup è dunque iniziata nel migliore dei modi per De Amicis, che però proprio di titolo non parla come obiettivo primario: “Onestamente l’obiettivo è divertirsi e svolgere un lavoro professionale durante il fine settimana motorsport. Poi se il risultato sarà quello del titolo ben venga, ma fondamentalemnte l’importante è andar bene in senso generale”.