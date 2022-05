Carrera Cup Italia, Imola: Bertonelli comanda nei test

Carica lettore audio

Il test pre-gara in esclusiva con circa 4 ore di prove in pista ha anticipato oggi a Imola il primo round della Porsche Carrera Cup Italia in programma sul circuito del Santerno da venerdì a domenica. In vista dell'attesa apertura di stagione, con tanto di nuove 911 GT3 Cup, in 35 si sono dati appuntamento per prepararsi alla sfida inaugurale.

Tra i due turni in programma, al mattino meteo ok con temperature primaverili, mentre al pomeriggio condizioni insidiose da bagnato, con soltanto gli ultimi 20 minuti disputati su fondo ormai asciutto ma senza migliorare i tempi più veloci in assoluto rispetto al mattino, anche se proprio nei minuti finali alcuni protagonisti sono riusciti a ritoccare i propri limiti.

Così il migliore del pomeriggio è stato il campione in carica di Ghinzani Arco Motorsport con 1'44"649, ma il crono assoluto di giornata è quello di Diego Bertonelli in 1'43"848, un limite già interessante considerando che la nuova 911 GT3 Cup non usufruisce del sistema Abs in frenata.

Il driver toscano vicecampione 2019, al rientro e alla prima stagione con il team BeDrive, ha preceduto il duo Ombra Racing formato da Leonardo Caglioni, staccato di appena 1 decimo, e da Quaresmini, a 3 decimi.

Un po' più lontani, autori di riscontri molto simili nel finale del pomeriggio, un poker di piloti aperto ovviamente da Cerqui, al quale seguono Stefano Monaco, subito in top-5 al rientro con Dinamic Motorsport, Matteo Malucelli, attesissimo con il team di famiglia al rientro in un campionato completo, e il vicecampione Ale Giardelli, passato in Ebimotors e autore oggi del settimo tempo a un secondo da Bertonelli.

Enrico Fulgenzi ha invece colto l'ottavo tempo assoluto a 1"2 dal leader grazie al riscontro ottenuto in mattinata: all'alfiere della sua EF Racing sono bastati soltanto pochi giri. Nel pomeriggio hanno invece migliorato Giammarco Levorato (Tsunami RT) e Lodovico Laurini (DInamic Motorsport), entrati in top-10 precedendo Aldo Festante (alla prima stagione con Raptor Engineering) e Giorgio Amati (a sua volta alla prima con Ghinzani Arco Motorsport).

Tredicesimo riscontro assoluto per la new-entry Keagan Masters: il 22enne sudafricano approdato in A Racing ha concluso la giornata davanti aI rientrante Andrea Fontana, alfiere Bonaldi Motorsport, e a Benny Strignano, 15esimo con la 911 GT3 Cup della Scuderia Villorba Corse nei nuovi colori.

Il giovane driver di Barletta ha preceduto Marco Cassarà. Con il 16esimo crono assoluto il driver romano di Raptor Engineering è stato il migliore di giornata tra i protagonisti della Michelin Cup, della quale è campione in carica. Cassarà, autore di un buon 1'46"049, di fatto al pomeriggio non ha girato, ma neanche i protagonisti della top-5 di Michelin Cup hanno migliorato il tempo della mattinata.

Sono Luca Pastorelli (Krypton Motorsport), fermatosi a 2 decimi da Cassarà, Alberto De Amicis (Ebimotors), Alex De Giacomi (Tsunami RT) e Francesco Maria Fenici (AB Racing). Fra il leader di Michelin Cup e loro al mattino si è inserito Jorge Lorenzo.

Giornata non fortunata per lo spagnolo pluricampione della MotoGP. Il maiorchino aveva debuttato sulle 4 ruote proprio a Imola mostrando una buona progressione in occasione della prima tappa di Porsche Supercup due weekend fa, mentre oggi è incappato in un'uscita di pista alla Villeneuve poco dopo un'ora dall'inizio dei test.

Pilota ok e breve bandiera rossa per rimuovere la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform, che pur toccando sia all'anteriore sia al posteriore non ha subìto danni irreparabili. Per Lorenzo resta il miglior tempo di 1'46"080, il 17esimo assoluto di giornata, che rappresenta una base migliore in vista dell'esordio in Carrera Cup rispetto a quanto fatto segnare nelle libere della Supercup.

Giro più veloce in Silver Cup, infine, per il vicecampione Davide Scannicchio (ZRS Motorsport), mentre Risto Vukov e Luigi Peroni sono stati gli unici due piloti iscritti al prestigioso monomarca a non aver girato nel test odierni e dunque, insieme agli altri, danno appuntamento direttamente a venerdì per le prime libere della stagione sulla nuova distanza di 80 minuti (anziché 60).

I tempi del test pre-Imola

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Diego Bertonelli BeDriver 1'43”848 02. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"133 03. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"298 04. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"801 05. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +0"856 06. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"900 07. Alessandro Giardelli Ebimotors +1"022 08. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"217 09. Giammarco Levorato Tsunami RT +1"233 10. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"306 11. Aldo Festante Raptor Engineering +1"477 12. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +1"522 13. Keagan Masters AB Racing +1"530 14. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +1"578 15. Benedetto Strignano Villorba Corse +2"100 16. Marco Cassarà Raptor Engineering +2"201 17. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +2"232 18. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +2"255 19. Luca Pastorelli Krypton Motorsport +2"419 20. Alberto De Amicis Ebimotors +2"564 21. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"705 22. Francesco Maria Fenici AB Racing +3"079 23. Pietro Negra Ebimotors +3”309 24. Piero Randazzo Ombra Racing +3"425 25. Paolo Gnemmi Ebimotors +3"851 26. Gabriel Rindone EF Racing +4"371 27. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +4"604 28. Marco Galassi Team Malucelli +4"787 29. Johannes Zelger Tsunami RT +4"853 30. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +5"249 31. Matteo Rovida BeDriver +5"369 32. Mike Knutzov EF Racing +5"423 33. Pablo Biolghini Racevent +5"583 34. Max Donzelli Raptor Engineering +6"587 35. Marco Parisini Team Malucelli +11"547