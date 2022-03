MotoGP | Mandalika: grip migliorato dell'80% nei tratti riasfaltati

Carica lettore audio

È passato poco più di un mese dalla fine della pre-stagione della MotoGP, con tre giorni di test sul circuito di Mandalika che hanno fatto scuotere la testa a molti piloti per le condizioni spaventose della pista. A parte lo sporco della superficie dovuto alle piogge e ai lavori in corso nell'impianto, la trazione delle moto strappava l'asfalto, con pietre che volavano come proiettili, come hanno sofferto Alex Marquez e Pecco Bagnaia tra gli altri.

Al termine delle sessioni di prove, le parti coinvolte nell'organizzazione del Gran Premio dell'Indonesia hanno concordato sulla necessità di riasfaltare la zona più colpita della pista, quella tra le curve 17 e 5, un tratto di 1.600 metri circa. Tre settimane dopo, i piloti daranno il loro verdetto questo venerdì, dopo le prime prove libere. Fino ad allora, si può solo fare affidamento sulla testimonianza di coloro che si sono occupati della "correzione", che sono completamente soddisfatti del lavoro fatto, soprattutto considerando lo stretto margine di tempo per farlo.

"La verità è che è andato tutto molto bene. Pensiamo che il risultato del rifacimento sarà molto buono, soprattutto perché abbiamo dovuto farlo in così poco tempo", ha detto Simon Gardini, direttore generale di Roadgrip Motorsport Indonesia (RMI), al sito ufficiale del campionato del mondo.

"Tutti i test in loco, di laboratorio e fisici, così come le ispezioni visive della superficie, ci portano a credere che sia andata anche meglio del previsto grazie al tempo di reazione che abbiamo avuto", ha aggiunto, prima di dare ulteriori dettagli sui protocolli applicati.

Il rifacimento stesso è stato completato la settimana scorsa, e da allora la zona è stata trattata, soprattutto di notte a causa delle alte temperature, per essere pronta per questo fine settimana.

Una macchina speciale, che rilascia acqua sotto pressione, è stata utilizzata negli ultimi giorni per pulire la miscela di elementi residui e, allo stesso tempo, aumentare il grip della nuova pavimentazione.

"I nostri esperti concludono che la ripavimentazione ha aumentato l'aderenza dell'80%, e credono che superi addirittura le variazioni dell'area non modificata", ha detto Gardini, che, in ogni caso, sottolinea anche che i quasi 2.600 metri di pista che sono stati mantenuti sono stati puliti e curati in modo che i piloti notino meno variazioni possibili.

Dopo un primo esame visivo e prima di salire sulla moto per percorrere il circuito, l'australiano Jack Miller è rimasto sorpreso dal lavoro e dalla velocità di esecuzione. "È incredibile quello che hanno fatto in così poco tempo".

