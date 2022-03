MotoGP | Dovizioso: “Penso si possa fare poco su questa moto”

Carica lettore audio

Il costruttore che in questo avvio di stagione è apparso più in difficoltà è Yamaha, che in Qatar ha pagato la mancanza di potenza del motore e ha sofferto rispetto agli altri team, anche quelli che sulla carta sembravano meno favoriti. Tra i piloti Yamaha più in crisi c’è sicuramente Andrea Dovizioso, che in sella alla M1 del team RNF ha chiuso la gara di Lusail in 14esima posizione.

Una volta archiviata la prima gara della stagione, è il momento di proiettarsi verso l’Indonesia, dove questo fine settimana è in programma il secondo appuntamento del 2022. L’asfalto di Mandalika è stato rifatto e questo dovrebbe migliorare il grip. La situazione che i piloti troveranno inoltre sarà sicuramente diversa rispetto a quando la MotoGP è approdata a Lombok per i test invernali: “Non so se la moto lavorerà meglio con meno grip, ma questo weekend sarà molto strano per tutti, perché abbiamo fatto i test ma parliamo comunque di una pista nuova e vedremo quanto sarà pulita. C’è un nuovo asfalto e questo potrebbe creare situazioni difficili per tutti”.

“Generalmente quando c’è meno grip cambia tutto”, prosegue Dovizioso, “quindi non saprei proprio, vediamo domani. Questa gara sarà folle per molte cose, ma è la stessa situazione per tutti, quello che troveremo in questa gara sarà il caldo. Fa anche più caldo rispetto alla Malesia e forse è anche impossibile guidare. Il grip sarà diverso,

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Guardando all’interno del suo box, Dovizioso riflette su quanto può progredire con Yamaha: “C’è un motivo per cui le cose succedono, quello che è accaduto in Qatar non è una cosa che va spiegata in maniera grande. Due piloti nel team factory stanno vivendo una situazione perché già conoscono la moto, io ne vivo un’altra. Ho una mia idea del perché succedono tante cose, ma in questo momento penso sia troppo presto per parlare nel dettaglio e dire qualcosa, perché ci sono tante cose da dire”.

“A parte le situazioni difficili in alcune aree, non sto ancora usando il potenziale della moto. Devo parlare in maniera diversa dagli ufficiali, ma è ancora davvero troppo presto per parlare dei dettagli. Una risposta al perché non riesco ancora ad andare forte ce l’avrei, ma non è il momento di darla perché è troppo presto. Se si può fare qualcosa con la moto che abbiamo non lo so, perché non ho esperienza su questa moto per dirlo. Ma sinceramente credo poco. Questo non vuol dire che non si possano modificare certe cose”.

Infine il pilota Yamaha RNF commenta la vittoria di Bastianini in Qatar, sottolineando quanto il contributo delle persone vicino a lui che conoscono la Ducati sia fondamentale: “Per me è un grande contributo. Lo scorso anno era il suo primo in MotoGP e la persona vicino a te fa la differenza, soprattutto quando non conosci bene la moto. anche per il Qatar, non conosco i dettagli e non so quanto è andato Diggia, ma penso che il team abbia fatto un grande lavoro. Non è solo il frutto di una persona, penso che Bastianini sia in una situazione buona, perché ha una persona vicino a sé che conosce tutto di Ducati e sa bene come lavora. Sa come non far perdere tempo e cosa si deve e non deve fare, questo influisce tanto sul motivo per cui è diventato così competitivo alla fine dello scorso anno e perché ha fatto un buonissimo test durante quest’inverno che gli ha permesso anche di vincere”.