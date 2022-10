MotoGP | L'India si aggiunge all'ultimo minuto al calendario 2023

Carica lettore audio

Sebbene gli organizzatori della MotoGP abbiano sottolineato l'intenzione di sbarcare in India non prima del 2024, le ultime mosse per finalizzare il calendario del prossimo anno sembrano aver lasciato spazio alla possibilità di anticipare l'evento, che si terrà sul Buddh International Circuit il 24 settembre 2023, in seguito alla visita dei funzionari del campionato nella regione.

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa del calendario della Formula 1, il calendario definitivo della MotoGP dovrebbe essere reso noto a breve. Tuttavia, l'attuale instabilità in alcune regioni del mondo rende cauti ad ipotizzare che il Gran Premio d'India si possa disputare già nel 2023, soprattutto se si tiene conto dei passi che devono ancora essere compiuti.

Per questo motivo, gli ultimi giorni sono stati utilizzati dai responsabili del Campionato del Mondo per mettere a punto quello che, a priori, sarà il calendario più lungo della storia, con 21 gare in programma, anche se due (India e Kazakistan) devono ancora essere confermate in un secondo momento.

L'ingresso della gara al Buddh International Circuit di Delhi ci porta a pensare, molto probabilmente, alla possibile uscita di una delle gare che, a priori, dovrebbe far parte del calendario.

In questo senso, non sarebbe sorprendente se una delle quattro gare disputate in Spagna venisse eliminata. Va ricordato che l'intenzione più volte dichiarata dal CEO di Dorna, Carmelo Ezlepeta, prima di COVID, era quella di introdurre una rotazione tra i cinque Gran Premi che si svolgono nella penisola iberica (Spagna e Portogallo). La formula scelta era quella di garantire l'ingresso nel calendario in tre occasioni ogni cinque anni.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare che il Buddh International Circuit farà parte del calendario 2023. Abbiamo molti fan in India e siamo entusiasti di poter portar loro il nostro sport. L'India è anche un mercato chiave per l'industria motociclistica e quindi, per estensione, per la MotoGP come vertice del mondo delle due ruote. Siamo impazienti di correre al Buddh International Circuit e non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai fan attraversare i cancelli per vedere questo incredibile sport di persona", ha detto Carmelo Ezpeleta.