Morbidelli: “Il contratto Petronas parla di moto ufficiale nel 2022”

Due settimane dopo Jerez, la MotoGP si sposta a Le Mans, dove andrà in scena questo fine settimana il quinto appuntamento della stagione. Franco Morbidelli arriva in Francia forte della splendida prestazione della scorsa gara in Spagna, uno stratosferico podio conquistato a margine di una gara solida.

La terza posizione di due settimane fa lo ha portato in ottava posizione a 33 punti, esattamente la metà del connazionale Francesco Bagnaia, attuale leader della classifica generale: “È un risultato importante, perché è un podio in MotoGP e per tutto quello che stiamo vivendo. Quel podio ha avuto un sapore speciale, diverso per me. È stata una sensazione grandiosa e ho avuto un’esplosione dopo la bandiera a scacchi. Credo che tutto sia dovuto al fatto che ci sono state tante emozioni che si sono raccolte dentro di me e tutto è venuto fuori dopo un grande risultato”.

Nonostante il campionato sia ancora all’inizio e Le Mans possa rappresentare una pista forte per la sua M1, il pilota del team Petronas non si proietta nella lotta al titolo, conscio dei mezzi di cui dispone nel box Petronas: “Le mie aspettative le ho già rivalutate a partire dalle prime due gare del Qatar. Mi sono subito reso conto che dovevo di nuovo alzare il mio livello se volevo restare in posizioni simili rispetto all’anno scorso. Era quello che volevo fare e ci siamo riusciti a Portimao e Jerez. Spero di continuare a farlo nel migliore dei modi con il mio staff, cercando di godermi le gare e di essere il miglior pilota che possa essere, sempre considerando che si può fare sempre di meglio”.

Il meteo in vista del weekend di Le Mans sembra essere tutt’altro che asciutto, ma questa condizione non favorirà le opzioni di Morbidelli, che si ritiene non un maestro sul bagnato: “Purtroppo non penso che avrò possibilità di vittoria maggiori, perché io non sono mai andato tanto veloce sul bagnato. Provo ad essere veloce, ma per qualche motivo non ci sono mai riuscito. Sul bagnato ho fatto un podio in carriera, ma poi mai più. Ci sarà la possibilità di cercare di migliorare sul bagnato e sarà anche l’opportunità di capire se quanto fatto nei test di Jerez funzionerà anche sul bagnato. Sarà utile cercare di ottenere un buon risultato, ma le mie ambizioni non crescono con la pioggia”.

“Nei test di Jerez abbiamo provato diverse cose – prosegue – il forcellone, le forcelle, setting e altre componenti tecniche. Sono stato soddisfatto, ma chiaramente i test del lunedì sono particolari e noi partiremo con la moto della gara di Jerez, non con quella dei test. Poi decideremo cosa provare a Le Mans anche in base al meteo”.

Ciò che però continua a suscitare ancora molto clamore è l’ingresso della VR46 in MotoGP a partire dal prossimo anno. E Morbidelli, che fa parte della Academy, commenta: “La VR46 è entrata in maniera poderosa in MotoGP, ha smosso molto gli animi e non solo, portando con sé un grandissimo sponsor e una grande immagine con Valentino Rossi. Ha smosso tutti gli animi della MotoGP, ci metto anche il mio. Detto questo, io ho un contratto con il team Petronas, dove c’è scritto che avrò una moto ufficiale per il 2022. Non si sa che moto sarà, ma sarà comunque una moto ufficiale”.

“Ad ogni modo, per me la cosa più importante è rispettare il mio contratto con Petronas e continuare il mio percorso con loro, perché è un team nel quale mi trovo bene, qui riesco a sentirmi bene e a guidare bene in pista. Le altre scelte dovranno essere ponderate in separata sede, sono scelte che spettano a chi di dovere, io dovrò concentrarmi di più sulla guida”.

Proprio di contratti parla anche Valentino Rossi, che oggi si è pronunciato su Morbidelli: "Mi piacerebbe moltissimo che Franco corresse con il nostro team, ma si trova molto bene con il Team Petronas, quindi secondo me rimarrà lì. O comunque, se dovesse cambiare, penso che si meriti un team ufficiale. Quindi mi dispiace, ma penso che sarà difficile che possa correre con noi".