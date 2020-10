Ezpeleta: “Il Covid non condizionerà le restanti gare del 2020”

Il Covid ha condizionato pesantemente la stagione 2020 e la sua evoluzione in queste ultime settimane sta preoccupando l’intera Europa. In particolare, la Spagna risulta uno dei paesi più colpiti, con un elevato numero di contagi e, proprio nella penisola iberica, la MotoGP deve disputare le ultime gare della stagione.

Le restrizioni lanciano l’allarme e ci si chiede se potranno in qualche modo complicare lo svolgimento dei due weekend di gara a Valencia e dell’ultimo appuntamento a Portimao. A tranquillizzare l’intero paddock però ci pensa Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, che chiarisce la situazione attuale del mondiale e spiega che tutto procede secondo quanto programmato inizialmente.

A MotoGP.com, Ezpeleta spiega: “Al momento non è cambiato nulla, lo stato di allarme in Spagna non influenza la nostra situazione. Lavoriamo durante la gara. Se ci sono restrizioni sugli spostamenti dalle 22 alla mattina del giorno dopo, a noi non condiziona. Al momento possiamo continuare. Ad ogni modo siamo in contatto con le autorità di tutti i luoghi e per ora non abbiamo ricevuto alcuna informazione riguardo ciò”.

Nonostante i casi accertati di Covid che hanno colpito il paddock del mondiale, il CEO di Dorna dichiara di continuare su questa linea, affermando di avere la situazione sotto controllo: “La situazione è come quella che avevamo all’inizio, controlliamo i casi. Ce ne sono stati alcuni in Austria e poi in altri posti ci sono state una o due persone, piloti ed addetti del paddock, che sono rientrate a casa e hanno avuto dei problemi prima di tornare. Ma la cosa più importante è che, nonostante i test che stiamo facendo, siamo in grado di controllare tutto e sappiamo qual è la situazione. Per ora non vediamo alcun problema per il futuro, ma ripeto, siamo sempre in contatto con le autorità di ogni luogo dove dobbiamo andare. Le restanti gare sono a Valencia ed a Portimao ed al momento non abbiamo ricevuto nulla”.