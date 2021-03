13:53 Bagnaia, nonostante la prima posizione persa, è contento del risultato: "Quando ho visto che mi ha superato Zarco, ho provato ad essere calmo per qualche giro per far respirare le gomme, perché avevo davvero grosse difficoltà con la gomma posteriore. Poi ho fatto questi giri più lenti e la gomma rispondeva meglio. Ma forse avevo fatto troppo nei primi giri. Per la settimana prossima cercherò di essere più costante sul posteriore, perché non ne avevo più. Comunque sono felice, è la prima gara con questa squadra: prima pole, podio. E' un ottimo modo per iniziare questo capitolo della mia carriera".