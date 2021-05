Prustel ricorda Dupasquier: "Continueremo per Jason"

Ieri il lato più brutale del nostro amato sport ci ha colpito ed è difficile per noi scrivere il dolore che stiamo provando in questo momento. Il nostro mondo si è fermato quando il pilota svizzero Jason Dupasquier non è riuscito a vincere la battaglia più dura della sua vita dopo essere stato vittima di una caduta durante la Q2 del Gran Premio d'Italia al Circuito del Mugello. Le ferite erano davvero gravi e piangiamo la perdita di un giovane pilota, ma prima di tutto di una grande persona. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia ed agli amici di Jason.

E' sempre stato un ragazzo incredibilmente simpatico e divertente, e un modello per molti giovani talenti. Questo è esattamente il modo in cui vogliamo ricordarlo. Uno sportivo laborioso e rispettoso, che ha realizzato il suo sogno di correre nel Mondiale Moto3. Possiamo essere tutti orgogliosi dell'eredità che Jason lascia nonostate la sua giovane età, appena 19 anni.

Siamo sopraffatti da tutti i messaggi che stiamo ricevendo. Ora abbiamo bisogno di accettare ed elaborare questa triste situazione. Stiamo facendo del nostro meglio per continuare la missione di Jason e creare un ricordo onorevole di lui.

Vogliamo dire qualche parola sul tempo trascorso insieme a Jason.

Dopo un test di un giorno con noi, dopo il GP d'Austria del 2019, la prima apparizione ufficiale di Jason è stata nel gennaio 2020 all'Hockey Open Air, nello stadio della Dynamo Dresda, davanti ad una folla di quasi 32.000 persone. Con due showrun, rese possibili da ADAC Sachsen, Jason Dupasquier ha portato con la sua KTM Moto3 la calda atmosfera della MotoGP all'interno dello stadio in condizioni di freddo pungente. E' stato un primo assaggio del Gran Premio di Germania, il nostro GP di casa al Sachsenring.

Poi è stato insieme a noi per la presentazione del team Carxpert Prustel GP 2020, davanti a sponsor e numerosi fan al Sachsenring. Questo simpatico svizzero, con il suo accento affascinante, è stato davvero apprezzato dalla comunità del motorsport, grazie al suo carisma incredibilmente positivo. E' diventato rapidamente un beniamino del pubblico e per noi è stato l'inizio di una partnership straordinaria.

Come figlio di un ex pilota di motocross, Philippe Dupasquier, è nato con la passione per la benzina e la velocità. Nel 2019 ha corso nella Red Bull MotoGP Rookies Cup e ha anche fatto esperienza nel CEV Moto3 Junior.

Il 2020 doveva essere un anno impegnativo per la Prustel GP in termini sportivi. Jason ha fatto il suo debutto in Moto3 nel marzo 2020 al GP del Qatar. Per lui e per il suo compagno dell'anno scorso, Barry Baltus, è stato un anno da rookie difficile, utile ad imparare e ad avvicinarsi ai migliori della categoria.

Nel 2021 era tutto diverso. Il duro allenamento nei mesi invernali ha pagato ed abbiamo avuto un inizio di stagione sensazionale, con entrambi i piloti a punti nelle prime cinque gare. Non vedevamo l'ora che arrivasse il nostro GP di casa, pieno di emozioni con i nostri due piloti Jason Dupasquier ed il giapponese Ryusei Yamanaka.

Ora dobbiamo tornare al Sachsenring senza Jason. Ma vogliamo onorarlo e correre per lui. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che Jason Dupasquier ci ha dato durante il suo tempo con la Prustel GP. Stava facendo un grande miglioramento, riuscendo a stare costantemente nei punti.

Crediamo fermamente che fosse molto vicino al suo primo podio nel Mondiale Moto3.

Ora vogliamo fare quest'ultimo viaggio insieme a lui. Non possiamo dirvi oggi cosa accadrà dopo, ma una cosa è certa: continuerà, per Jason! "Sempre nei nostri cuori", siamo una famiglia e Jason resterà nei nostri cuori per sempre. Restiamo uniti in questo momento difficile.

Vi ringraziamo dal profondo del cuore per tutto il vostro sostegno ed i vostri messaggi.

Jason Dupasquier, Carxpert PruestelGP Photo by: PruestlGP