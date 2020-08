Moto2, Red Bull Ring: Martin trionfa dopo la bandiera rossa

Ci sono volute cinque gare, ma finalmente oggi al Red Bull Ring abbiamo ritrovato il vero Jorge Martin. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, il pilota della KTM Ajo (ma in sella ad una Kalex) ha centrato la sua prima vittoria in Moto2 in un Gran Premio d'Austria ridotto a soli 13 giri dopo la bandiera rossa imposta dal terribile incidente di Hafizh Syahrin.

Alla prima partenza, nel corso del quarto giro, Enea Bastianini ha perso il posteriore all'uscita della curva 1, con la sua Kalex che ha continuato a strisciare pericolosamente in mezzo alla pista.

In diversi sono riusciti ad evitarla, ma non il malese, che era nella scia di Jake Dixon e non ha avuto modo di vederla. L'impatto è stato devastante ed ha spezzato entrambe le moto, lanciando in aria Syahrin, che è poi caduto rovinosamente al suolo. Fortunatamente Hafizh è sempre rimasto cosciente, anche se si parla di un sospetto di fratture al femore e al bacino, che saranno verificate in ospedale.

Una volta archiviato l'incidente con un sospiro di sollievo, la gara è ripartita accorciata e senza Bastianini, che con la sua moto distrutta non ha potuto che fare da spettatore. Ma anche un altro contendente al titolo, il giapponese Tetsuta Nagashima, è caduto quasi subito dopo la ripartenza.

Proprio come in occasione del primo start, Martin si è subito rimesso a dettare il passo, con alle sue spalle un Luca Marini che quindi aveva una grande occasione per portarsi in testa al Mondiale.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha provato per qualche giro a stare attaccato allo spagnolo, ma poi probabilmente ha pensato proprio al campionato e gli ha permesso di involarsi verso la sua prima vittoria. I 20 punti di oggi però sono pesanti per Luca, perché vogliono dire +5 su Enea nel Mondiale.

Sul gradino più basso del podio è salito un Marcel Schrotter che ha fatto una gara tendenzialmente solitaria, approfittando anche della caduta di Remy Gardner, mentre alle sue spalle è stata particolarmente infuocata la battaglia per la quarta piazza, nella quale alla fine l'ha spuntata Alex Lowes su Xavi Vierge e Marco Bezzecchi.

Quest'ultimo dopo la gara si è lamentato molto con il britannico per una carenata ricevuta all'ultimo giro. Il pilota italiano però ha pagato anche un paio di lunghi di troppo alla curva 3 commessi nelle prime fasi della corsa.

Con la caduta nelle prime fasi di Jorge Navarro, alla fine la prima delle Speed Up è stata quella di Aron Canet, nono alle spalle di Thomas Luthi ed Augusto Fernandez. Dietro allo spagnolo invece la top 10 è completata da Joe Roberts, che ha preceduto l'unico altro italiano in zona punti, ovvero Lorenzo Baldassarri.

Ne sono rimasti subito fuori Nicolò Bulega e Stefano Manzi, alla fine 16esimo e 17esimo. Poco più indietro c'è il terzetto composto da Lorenzo Dalla Porta, Simone Corsi e Fabio Di Giannantonio, che occupano le posizioni comprese tra la 19esima e la 21esima.

