SBK | MIE Racing Honda conferma Mercado e ingaggia Syahrin nel 2022

La stagione 2021 non è ancora terminata, ma i team stanno già affilando le lame per il prossimo anno e il 2022 il mondiale Superbike vedrà la presenza di un pilota in più sula griglia: il team MIE Racing Honda ha infatti ufficializzato la propria line-up per la prossima stagione e saranno due le moto che porterà in pista. Leandro Mercado è stato confermato e condividerà il box con Hafizh Syahrin, che debutterà nel mondiale delle derivate di serie.

Mercado continuerà così il suo percorso con il team con cui corre già quest’anno, in cui fino ad ora ha ottenuto un ottavo posto come miglior risultato. Il team MIE Racing potrà così contare sull’argentino, pilota di grandissima esperienza in Superbike, con 153 gare all’attivo e un sesto posto come miglior risultato assoluto, oltre a vantare il titolo Europeo Superstock 1000, conquistato nel 2014. L’obiettivo di Mercado è quello di proseguire con il progetto e punta ad essere costantemente in top 10 nel 2022.

“Sono molto felice di continuare con il MIE Racing Honda Team e con questo progetto nel campionato mondiale Superbike – afferma Mercado – Penso che quest’anno abbiamo fatto un buon lavoro e fatto progressi consistenti, ma abbiamo ancora molto da fare e molto da dare! Possiamo e dobbiamo ottenere risultati migliori e per questo è importante poter continuare a lavorare su questo progetto, che mi dà tanta motivazione. Voglio ringraziare Midori Moriwaki per aver creduto in me, tutta la squadra per il grande lavoro che fa e gli sponsor per il loro sostegno. Da parte mia, darò il 100% per continuare la nostra crescita”.

Mercado sarà affiancato da Hafizh Syahrin, debuttante in Superbike ma vecchia conoscenza del motomondiale. Il 27enne malesiano infatti è attualmente impegnato in Moto2, dove a Valencia disputerà la sua ultima gara dopo nove stagioni nella classe intermedia. Ha debuttato nel 2013, passando poi in MotoGP nel 2018. Nella classe regina ha corso per due stagioni, prima in sella alla Yamaha e poi con KTM. Nel 2020 però è tornato in Moto2, dove si trova ancora oggi, almeno fino a quest’ultimo weekend di Valencia.

“Vorrei ringraziare la squadra, soprattutto Midori Moriwaki, e la Honda per la fiducia che hanno riposto in me – dichiara Hafizh Syahrin – Sono sicuro che saremo in grado di lavorare bene insieme e speriamo di produrre buoni risultati. Farò del mio meglio come sempre. Questa sarà una nuova sfida per me, e sono entusiasta di iniziare! Vorrei ringraziare tutti gli sponsor, la mia famiglia, gli amici e anche i fan per il loro continuo sostegno - so che tutti sono eccitati quanto me! Grazie a tutti”.

Midori Moriwaki, team principal MIE Racing Honda, afferma: “Siamo estremamente felici di confermare due piloti forti come Leandro Mercado e Hafizh Syahrin, raddoppiando così la nostra line-up per la stagione 2022 del Mondiale Superbike. "Tati" è stato grande in questa stagione, mantenendo sempre un atteggiamento positivo e determinato, nonostante alcuni momenti difficili per la squadra, e dando un importante contributo ai solidi progressi che abbiamo fatto nel corso dell'anno. È veloce, determinato ed esperto e, estendendo la nostra collaborazione, porteremo continuità al nostro progetto. Abbiamo seguito la carriera di Hafizh nel corso degli anni, fin da quando ha corso la sua prima gara wildcard nel Campionato del Mondo Moto2 su una moto Moriwaki (Malesia 2011) a soli 16 anni. È uno dei tanti piloti forti che sono emersi dalla vibrante e competitiva scena delle corse nel continente asiatico, dove il motociclismo è uno sport molto amato ed estremamente popolare. Hafizh è molto talentuoso e competitivo e sarà un'aggiunta molto preziosa per il nostro team e per il campionato mondiale Superbike”.